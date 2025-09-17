Oeuf ou la poule : cette grande question existentielle vient d’être résolue par les chercheurs

Les œufs, en tant que structures reproductives, existaient bien avant l’apparition des oiseaux modernes, incluant la poule dite domestique. Les fossiles d’œufs de dinosaures montrent que la ponte précédait l’apparition des poules, il y a plusieurs dizaines de millions d’années.

La poule, résultat d’une mutation génétique dans un œuf

Une étude récente explique que la première vraie poule est née d’un œuf pondu par un ancêtre proche, le proto-poule. C’est dans cet œuf qu’une mutation génétique cruciale s’est produite, donnant naissance à la poule telle que nous la connaissons aujourd’hui. Cela signifie donc que c’est bien l’œuf contenant cette mutation qui est apparu avant l’animal lui-même.

Un processus évolutif graduel

La domestication et l’évolution des poules sont le fruit d’une série de mutations progressives, sélectionnées sur plusieurs générations. Ces transformations ont été influencées par l’environnement et l’intervention humaine, avec un élevage délibéré qui a sélectionné des caractéristiques favorables pour les humains, comme la ponte, la taille et la résistance.

Une histoire riche et encore partiellement mystérieuse

Si la domestication des poules remonte à environ 8 000 ans en Asie du Sud-Est, leur apparition dans différentes régions du monde a suivi des migrations humaines et des échanges culturels. Entre traditions, usages alimentaires et symbolisme, la poule tient une place importante dans le patrimoine humain depuis la préhistoire.

En résumé, ce que les scientifiques confirment aujourd’hui, c’est que la poule est littéralement sortie d’un œuf, esquissant le continuum entre évolution naturelle et domestication humaine, et apportant une réponse claire à l’un des grands questionnements de l’humanité. Cette histoire invite aussi à réfléchir à la place que nous donnons aux animaux dans nos sociétés, et à remettre en question la légitimité de leur exploitation.