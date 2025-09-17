Oeuf ou la poule : cette grande question existentielle vient d’être résolue par les chercheurs

Vie animale
Fabienne Ba.
Alison Burrell/Pexels

Les œufs, en tant que structures reproductives, existaient bien avant l’apparition des oiseaux modernes, incluant la poule dite domestique. Les fossiles d’œufs de dinosaures montrent que la ponte précédait l’apparition des poules, il y a plusieurs dizaines de millions d’années.

La poule, résultat d’une mutation génétique dans un œuf

Une étude récente explique que la première vraie poule est née d’un œuf pondu par un ancêtre proche, le proto-poule. C’est dans cet œuf qu’une mutation génétique cruciale s’est produite, donnant naissance à la poule telle que nous la connaissons aujourd’hui. Cela signifie donc que c’est bien l’œuf contenant cette mutation qui est apparu avant l’animal lui-même.

Un processus évolutif graduel

La domestication et l’évolution des poules sont le fruit d’une série de mutations progressives, sélectionnées sur plusieurs générations. Ces transformations ont été influencées par l’environnement et l’intervention humaine, avec un élevage délibéré qui a sélectionné des caractéristiques favorables pour les humains, comme la ponte, la taille et la résistance.

Une histoire riche et encore partiellement mystérieuse

Si la domestication des poules remonte à environ 8 000 ans en Asie du Sud-Est, leur apparition dans différentes régions du monde a suivi des migrations humaines et des échanges culturels. Entre traditions, usages alimentaires et symbolisme, la poule tient une place importante dans le patrimoine humain depuis la préhistoire.

En résumé, ce que les scientifiques confirment aujourd’hui, c’est que la poule est littéralement sortie d’un œuf, esquissant le continuum entre évolution naturelle et domestication humaine, et apportant une réponse claire à l’un des grands questionnements de l’humanité. Cette histoire invite aussi à réfléchir à la place que nous donnons aux animaux dans nos sociétés, et à remettre en question la légitimité de leur exploitation.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Les plus belles photos animalières de 2025 sont à couper le souffle
Article suivant
Ce félin quasi légendaire vient d’être aperçu pour la première fois dans l’Himalaya

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Ce félin quasi légendaire vient d’être aperçu pour la première fois dans l’Himalaya

Une équipe du WWF Inde a réussi à capturer les premières images d’un Manul ou Chat de Pallas...

Les plus belles photos animalières de 2025 sont à couper le souffle

Plumes, pelages, regards sauvages… la 61e édition du Wildlife Photographer of the Year concentre le talent des meilleurs...

Face à un requin, une fillette de 10 ans sauve son frère

Lors d’une séance de plongée au large de la Floride, Rose, 10 ans, a fait preuve d’un sang-froid...

L’esthétique et le bien-être réunis : comment Homycat révolutionne l’univers du mobilier pour chats

Le mobilier pour chat traditionnel omet souvent un détail et pas des moindres : l’esthétique. La griffe tricolore...

Pourquoi tout le monde parle de ce chat surnommé « Tonic » ?

Dans le nouveau film de Darren Aronofsky, "Pris au piège" ("Caught Stealing"), les regards ne sont pas uniquement...

Ce trafiquant ne s’attendait pas à être dénoncé par son perroquet !

En Angleterre, un perroquet un peu trop bavard a permis à la police de Lancashire de démanteler un...