Top 20 des prénoms les plus populaires pour les chiens et les chats en 2023

Chaque année, des millions de nouveaux compagnons poilus rejoignent les foyers, apportant avec eux joie, rires et parfois quelques bêtises. L’année 2023 n’a pas fait exception. Avec tant de nouvelles boules de poils arrivant dans nos vies, il faut bien leur trouver des prénoms dignes de leur charme irrésistible. Selon un classement dévoilé récemment par l’I-CAD (fichier national d’identification des carnivores domestiques) voici les 20 prénoms les plus populaires pour les chiens et les chats en 2023. Préparez-vous à découvrir si votre ami à quatre pattes porte l’un de ces prénoms en vogue.

Les 10 prénoms les plus donnés aux chats en 2023

En tête de liste, nous retrouvons Ulysse, un prénom très apprécié pour les chats en 2023, évoquant l’aventure et l’ingéniosité du héros mythologique. Et en troisième position, Simba, inspiré du célèbre lion du « Roi Lion », incarne la royauté et la bravoure.

Ulysse Nala Simba Tigrou Minette Uno Plume Luna Mimi Cookie

Les 10 prénoms les plus donnés aux chiens en 2023

Sur le podium, nous retrouvons Ulysse, Uno et Una, des prénoms très appréciés pour leur originalité et leur sonorité unique. Ulysse, inspiré par le héros mythologique, reflète une certaine noblesse et un esprit d’aventure. Uno, simple et facile à retenir, a aussi été majoritairement choisi. Quant à Una, ce prénom évoque l’unicité et la douceur.

Ulysse Uno Una Ugo Nala Tina Ulka Utah Ulk Usko

Ces listes de 2023 contiennent de nombreux prénoms commençant par « U ». C’est logique, car chaque année le Livre des origines français (LOF) impose une lettre pour identifier l’année de naissance des animaux de race. Si en 2023 c’était le « U », les prénoms des chats et des chiens devront commencer par la lettre « V » en 2024. Quel que soit le prénom que vous choisissez, l’essentiel est d’offrir à votre animal tout l’amour et l’attention qu’il mérite, c’est cela qui compte le plus.