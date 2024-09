Ne jetez plus les poils de votre chat : voici comment les recycler astucieusement

Nous aimons nos chers félins, même si leur passe-temps préféré semble être de laisser des petits souvenirs de leur passage : leurs poils, partout. Sur le canapé, les vêtements, les coussins… Si vous aussi, vous avez déjà passé un rouleau anti-poils sur votre pull préféré 3 fois avant de sortir de chez vous, cet article est fait pour vous. Les poils de chat ne sont pas seulement bons pour tapisser votre intérieur, ils peuvent aussi être recyclés de manière astucieuse et créative. Intrigué.e ? Découvrez quelques idées pour ne plus voir les poils de votre chat comme un problème, mais plutôt comme une ressource.

Une matière première pour le compost

Les poils de chat, riches en protéines et en azote, sont un excellent ajout à votre compost. Si vous avez un composteur ou envisagez d’en avoir un, sachez que les poils d’animaux sont considérés comme une matière « brune », c’est-à-dire une matière carbonée. Cela permet d’équilibrer les apports « verts » (épluchures de fruits et légumes, tontes de pelouse) et de créer un compost parfait pour vos plantes.

Mode d’emploi : incorporez les poils de votre chat en petites quantités. Mélangez-les bien avec les autres matières du compost pour éviter qu’ils ne se tassent ou forment des amas. Il est préférable de ne pas en mettre trop d’un coup, quelques poignées par semaine ne poseront aucun problème. Et voilà, votre chat contribue indirectement à nourrir vos plantes.

Des nids pour les oiseaux

Saviez-vous que les poils de votre chat peuvent aider les oiseaux à construire leurs nids ? Eh oui, à l’arrivée du printemps, nos amis les oiseaux cherchent des matériaux doux et chauds pour tapisser leurs nids. Les poils de chat sont parfaits pour cela ! Une façon naturelle et bienveillante d’aider la faune locale.

Mode d’emploi : récupérez les poils de votre chat et disposez-les à l’extérieur, sur une branche d’arbre ou dans un endroit facilement accessible pour les oiseaux. Vous pouvez aussi les déposer dans une mangeoire vide ou suspendre un petit filet rempli de poils. Les oiseaux viendront les chercher pour construire leur nid. Ne vous inquiétez pas, les poils de chat sont inoffensifs pour eux (à condition qu’ils soient propres et exempts de produits chimiques). Vous aiderez ainsi les oiseaux à créer un nid douillet pour leurs petits !

Des coussins en poils de chat

Si vous êtes un peu bricoleur.se et que vous aimez les DIY, pourquoi ne pas collecter les poils de votre chat pour en faire du rembourrage ? Oui, vous avez bien lu. Les poils de chat peuvent être utilisés comme une alternative écologique aux rembourrages synthétiques pour les petits coussins ou jouets. Cela peut sembler inhabituel, mais c’est une méthode que certains adeptes de la récup’ affectionnent particulièrement.

Mode d’emploi : collectez régulièrement les poils de votre chat à l’aide d’une brosse ou d’un aspirateur spécifique. Une fois que vous avez une bonne quantité de poils, lavez-les soigneusement pour enlever la poussière et autres impuretés (oui, même si vous venez de les récolter sur votre pull préféré). Une fois secs, utilisez-les comme rembourrage pour des coussins faits maison, des peluches ou même des petits jouets pour chat.

Des œuvres d’art avec les poils de votre chat

Pourquoi ne pas prendre ces poils qui traînent partout et en faire quelque chose de vraiment unique ? Vous pouvez créer des mini sculptures, des portraits ou même des petits objets décoratifs à partir des poils de votre compagnon à quatre pattes.

Mode d’emploi : lancez-vous dans la création de petites œuvres à partir des poils que vous récupérez avec une brosse. Vous pouvez les façonner en petites boules pour créer des sculptures de chats, ou même les coller sur une toile pour donner de la texture à un tableau. Sur Internet, vous trouverez des exemples inspirants de personnes qui se sont essayées à cet art.

Faire recycler les poils de votre chat par une entreprise

Si vous préférez confier cette mission à des professionnel.le.s, sachez qu’il existe une entreprise spécialisée dans la valorisation des poils d’animaux : Brosseur, la première filière dédiée au recyclage des poils d’animaux dits de compagnie. Sa mission est de collecter les poils directement auprès des professionnel.le.s (toiletteur.se.s, vétérinaires) et des particuliers, afin de les transformer en de nouveaux produits écologiques et innovants.

L’entreprise se distingue par ses multiples initiatives de recyclage. Tout d’abord, elle transforme les poils en feutre, appelé « Brossant », qui peut ensuite être utilisé pour produire des textiles, de l’isolant, des tapis, ou même des jouets. Brosseur fabrique également du fil à partir des poils récoltés, prêt à être tricoté pour réaliser des écharpes ou bonnets à la texture unique.

Brosseur extrait aussi la kératine des poils d’animaux, pour une utilisation dans les secteurs de la santé et des cosmétiques. La kératine est une protéine très prisée pour ses propriétés régénérantes et protectrices, que l’on retrouve dans de nombreux produits capillaires ou soins dermatologiques. L’entreprise micronise également les poils pour en obtenir une poudre utilisée dans la création de polymères biosourcés. Ces nouveaux matériaux, plus respectueux de l’environnement, pourraient bien remplacer les plastiques traditionnels dans de nombreuses industries à l’avenir.

Le site de l’entreprise précise que les collectes de poils sont actuellement en pause.

Comme vous pouvez le constater, les poils de chat ne sont pas nécessairement un fardeau. Avec un peu de créativité, ils peuvent être transformés en une ressource précieuse et polyvalente. Alors la prochaine fois que vous vous apprêtez à passer l’aspirateur, pensez-y à deux fois avant de tout jeter à la poubelle !