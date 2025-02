8 choses que vous faites et que votre chat déteste par-dessus tout

Vous aimez votre chat de tout votre cœur, mais parfois il vous agace fortement, comme lorsqu’il gratte frénétiquement à la porte de votre chambre à 5h du matin ou quand il fait le difficile devant ses croquettes. Mais votre félin n’est pas le seul à avoir des habitudes qui « fâchent ». De son point de vue, vous avez aussi pas mal de défauts au compteur. Voici les 8 choses que vous faites et que votre chat déteste plus que tout sans même que vous en ayez conscience. Malgré tous vos efforts pour plaire à votre boule de poils, vous n’êtes pas totalement irréprochable…

Les câlins excessifs

Les chats ne sont pas des peluches vivantes. Certes, parfois votre matou réclame des caresses et de l’affection, mais il aime aussi avoir la paix. Lorsque vous entrez dans son « espace vital » sans y avoir été convié par quelques ronronnements, votre félin adoré ne dissimule pas son agacement. Votre chat peut le vivre comme une véritable agression. Contrairement aux chiens, les chats préfèrent les marques d’affection subtiles et à leur propre initiative. Alors si vous voulez défouler votre tendresse, retournez-vous sur votre doudou d’enfance. Ça vous évitera des entailles sur le bras.

Les bruits forts et soudains

Quand vous passez l’aspirateur ou lorsque vous mettez la musique à fond, votre chat n’est pas très content. En général, il trouve refuge sous votre lit ou dans un coin isolé. Les chats ont une ouïe très développée. Leurs oreilles sont de véritables antennes, voire même des caisses d’amplification. Alors forcément dès que vous haussez la voix ou que vous faites retentir les casseroles dans la cuisine, ces bruits sonnent deux à trois fois plus fort pour votre chat.

Être portés contre leur gré

Il vous arrive peut-être de porter votre chat sans qu’il n’ait sollicité vos bras. Que ce soit pour le déplacer d’un endroit à un autre ou pour fourrer votre nez dans son pelage, vous le soulevez à votre guise comme une vulgaire marionnette. Mais votre compagnon à poils, lui, n’est pas très fan de cette pratique. Sur le coup, il se laisse faire, mais en réalité il a horreur quand vous vous montrez trop entreprenant. La prochaine fois, attendez que votre Mistigri se frotte contre vos jambes pour le faire décoller du sol.

Les regards insistants

Vous plongez vos yeux dans ceux de votre félin, persuadée de lui communiquer votre amour. Mais en fait, dans le langage des chats c’est un signe de défi, un air de dire « je suis supérieur à toi ». Si vous avez l’habitude de le fixer pour exprimer votre affection, lui peut y voir une provocation et se sentir menacé. En revanche, lorsque votre chat cligne des yeux, vous pouvez l’imiter, là c’est un vrai gage de tendresse.

Le réveiller pendant ses siestes

Vous aimeriez que quelqu’un vous tire de votre sommeil pour trois fois rien ? Les chats non plus. Certes, les félins passent la moitié de leur temps libre entre le coussin moelleux du salon et la gamelle de croquette, mais ce n’est pas une raison pour les déranger pendant leur sieste. Son sommeil est essentiel à son bien-être, et le réveiller brusquement peut l’irriter profondément pour le restant de la journée. Alors, respectez la tranquillité de votre chat.

Lui tenir la queue

C’est le jeu favori des bambins. Les enfants tirent sur la queue des chats comme ils le font avec le pompon dans les manèges. Vous avez forcément un neveu ou une nièce qui a déjà tenté l’expérience et qui a récolté un coup de patte en retour. La queue du chat a plusieurs fonctions : elle permet au félin de communiquer, de tenir en équilibre et de réguler sa température corporelle. Forcément, lorsqu’un enfant l’empoigne, le chat réagit sur le champ.

Quand vous portez du parfum

C’est un geste quotidien. Le matin, avant de filer au travail, vous vous aspergez de votre fragrance préférée. Dans vos narines, ce parfum sent délicieusement bon, mais dans le museau de votre chat, elle ne fait pas le même effet. Ce n’est pas étonnant si votre félin vous fuit comme la peste. Les chats sont extrêmement sensibles aux odeurs surtout celles qui comportent des notes d’agrume. Selon certaines estimations, l’odorat du chat est 14 à 40 fois plus développé que celui d’un humain. Toutefois, si vous avez un parfum à la rose, votre animal risque de vous scotcher.

Le forcer à sociabiliser

Les chats n’aiment pas être perturbés dans leur routine et ça ne vous a pas échappé. Lorsque vous recevez du monde, votre félin d’appartement joue à cache-cache et se fait très discret. Mais vous en êtes tellement fiers que vous voulez à toute force le montrer à vos invités. Un véritable supplice pour le chat, qui se débat dans tous les sens. Si votre chat se calfeutre, ne l’obligez pas à venir dire bonjour. À la différence d’un enfant, il ne sait pas ce qu’est la politesse.

Ces attitudes énervent secrètement votre chat, mais il n’est pas de mauvais poil trop longtemps et vous pardonne rapidement. Surtout si vous lui ramenez une petite friandise ou une souris en plastique.