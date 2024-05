Succombez à cette coiffure qui fait l’unanimité sur le tapis rouge de Cannes

Ah, le Festival de Cannes ! Des robes époustouflantes aux bijoux scintillants, tout est soigneusement orchestré pour captiver l’attention des caméras. Parmi tous les éléments qui contribuent à cette aura de glamour, il y a une tendance capillaire qui a volé la vedette cette année : le « wet hair » ou « effet cheveux mouillés ». Cette coiffure audacieuse et ultra-moderne a conquis le tapis rouge de Cannes et le cœur des célébrités en 2024. Alors, pourquoi ne pas succomber à cette tendance vous aussi ? Suivez le guide pour tout savoir sur le wet hair.

Le wet hair : une tendance qui fait des vagues

Imaginez-vous sortir de l’eau après une baignade rafraîchissante, vos cheveux ruisselants sous le soleil éclatant. C’est exactement l’effet que le wet hair cherche à reproduire, mais avec une touche de sophistication supplémentaire. Cette coiffure donne l’impression que vos cheveux sont humides et légèrement plaqués sur votre tête, créant ainsi un look à la fois glamour et audacieux.

Le secret derrière le style

Vous vous demandez peut-être comment obtenir ce look de déesse aquatique. Eh bien, le secret réside dans les produits capillaires et la technique. Pour commencer, vous aurez besoin d’un gel coiffant de qualité pour donner cet aspect humide à vos cheveux.

Appliquez une généreuse quantité de gel sur vos mèches, en veillant à bien les lisser vers l’arrière pour un effet lustré. Ensuite, utilisez un peigne à dents fines pour lisser vos cheveux et les placer exactement comme vous le souhaitez. Enfin, laissez sécher à l’air libre ou utilisez un sèche-cheveux à basse température pour fixer le style.

Pour qui est le wet hair ?

Au Festival de Cannes 2024, le wet hair a été vu sur certaines des stars les plus en vue de l’industrie cinématographique. Greta Gerwig, Juliette Binoche… elles ont toutes arboré cette coiffure avec confiance et élégance, confirmant ainsi sa place en tant que tendance capillaire incontournable de la saison. Que ce soit avec une robe haute couture ou un ensemble plus décontracté, le wet hair est le compagnon parfait pour toutes les tenues.

Maintenant, vous vous demandez peut-être si le wet hair est adapté à tous les types de cheveux. La réponse est un oui retentissant ! Que vous ayez les cheveux longs et bouclés, courts et raides, ou quelque part entre les deux, le wet hair peut être adapté à votre coupe. Pour les cheveux bouclés, le gel aidera à dompter les frisottis et à définir les boucles, tandis que pour les cheveux raides, il ajoutera une texture et un éclat supplémentaires.

Cette coiffure polyvalente peut être associée à une tenue décontractée pour un look de tous les jours. Ou à une robe de soirée élégante pour une allure digne du tapis rouge. En d’autres termes, vous pouvez adopter le wet hair quand vous voulez et avec n’importe quelle tenue. Vous pouvez également jouer avec des accessoires comme des barrettes ou des bandeaux pour ajouter une touche de fantaisie à votre style.

Laissez-vous séduire par l’éclat envoûtant du wet hair et préparez-vous à faire tourner les têtes où que vous alliez !