Les coiffures de Stranger Things n’ont plus de secrets : leur créatrice se confie enfin

Alors que la série « Stranger Things » s’apprête à clore son ultime chapitre, les fans sont trop occupés à suivre l’histoire de l’upside down pour se focaliser sur les coiffures des personnages. Pourtant, nombreux sont ceux qui saluent le travail de mise en pli des acteurs. Et évidemment Steve Harrington incarne à merveille l’esthétique 80s, avec sa coupe brushée et ses quelques mèches en bataille.

Des transformations capillaires incroyables

Si vous êtes un fan inconditionnel de « Stranger Things », vous connaissez certainement la fiche d’identité de tous les personnages, les failles des Demogorgnons, le plat préféré de Onze et les règles du jeu « Donjon et Dragons ». Avez-vous remarqué les incroyables œuvres capillaires des personnages, perturbantes de réalisme ? Loin d’être de simples détails, les coiffures des Wheeler, des Byers et de l’incorrigible Steve font l’identité de la série et l’ancrent un peu plus dans son époque.

L’intrigue se tient dans les années 80, ère des walkmans, des jeans taille haute et des vêtements ultra colorés. Forcément, il fallait rester cohérent de la tête aux pieds. Alors la coiffeuse Sarah Hindsgaul a mis son savoir-faire au service des acteurs pour une métamorphose qui laisse penser à un bond dans le passé.

Vous vous êtes certainement crispé devant la coupe au bol visuellement irritable de Will et vous avez peut-être grimacé face au mulet doré de Billy. Vous avez probablement aussi voulu donner quelques coups de ciseaux dans le carré à frange ondulé de Millie Bobby Brown lors de son séjour en Californie. Pourtant, ces coupes sont de l’art brut qui succèdent à de nombreuses heures de travail. Bigoudis fins et laque à gogo sont de rigueur en backstage. D’ailleurs, la hairstylist elle-même partage des scènes privilégiées en coulisse avec ses un million d’abonnés.

250 permanentes réalisées sur le tournage

Les coupes phares des années 80, savamment reproduites dans la série, sont loin de faire l’unanimité. Mauvais souvenirs pour les uns, symboles de nostalgie pour les autres, elles suscitent une admiration nuancée. Les internautes n’hésitent pas à comparer la coupe de Eddie à une serpillère ou celle de Billy à des queues de rat. Évidemment, vous faites ce que bon vous semble de votre tête.

Or, la prouesse se trouve dans la tenue et la durabilité de chaque coiffure, surtout dans le feu de l’action. Pour apporter ce mouvement wavy, typique de la décennie, la hairstyler s’est adonnée à une vieille pratique que l’on pensait réservée aux séniors des quartiers chics : la permanente. Elle en a réalisé pas moins de 250 tout au long du tournage. Ce qui explique pourquoi ces boucles loose tiennent le choc malgré des combats intenses avec les démorgorgons et l’humidité palpable de l’Upside Down.

Mais aussi des perruques qui créent l’illusion parfaite

La coiffeuse officielle de Stranger Things, à qui l’on doit des effets coiffés-décoiffés savamment réussis et des coupes plus vraies que les originales, a aussi un peu triché. Dans la dernière saison, dont vous attendez la suite avec impatience, Nancy arbore ainsi une perruque, plus douce et relâchée qu’avant. Millie Bobby Brown, qui prête son visage à Onze, la vedette de la série, est également familière des perruques. Si pour la première saison, elle a accepté de se raser la tête, pour les suivantes, ce sont des pastiches plus vraies que nature.

Eddie, rockeur dans l’âme, lui aussi a des faux cheveux à l’image de son style : fougueux, indocile et provocateur. Et c’est justement tout l’intérêt. Les coiffures évoluent en même temps que leur personnage pour appuyer un peu plus le propos.

Malgré toutes ces soyeuses révélations, la hairstylist entretient le suspense quant aux produits utilisés mais ils sont certainement plus aboutis que le spray “Farrah Fawcette” mentionné par ce cher Steve Harrington.

