Cette couleur de cheveux issue du rouge devient la tendance du moment

La couleur de cheveux « ruby noir » s’impose comme l’une des grandes tendances rouges de la saison, en version profonde, sombre et ultra‑brillante.​

C’est quoi le « ruby noir » ?

Le ruby noir est un rouge foncé, très saturé, mêlé à une base brune ou noire, qui donne un rendu rubis presque noir selon la lumière. On est entre le rouge rubis, le « wine red » et le black cherry, avec des reflets cerise ou bordeaux qui apparaissent surtout au soleil ou sous un éclairage artificiel.​ Cette teinte existe déjà en coloration en boîte, par exemple dans la gamme Keratin Color sous le nom « 1.8 Ruby Noir », pensée comme un rouge royal, intense et brillant. Elle est particulièrement mise en avant pour l’automne‑hiver, quand les tons profonds et chaleureux sont au top des moodboards capillaires.​

Pourquoi cette couleur cartonne maintenant ?

Les experts couleur citent les rouges profonds type rubis ou cerise noire comme les nuances phares des cheveux rouges en ce moment, car elles restent audacieuses sans être trop criardes. Le ruby noir apporte de la profondeur, du shine et un effet luxueux, tout en restant portable au quotidien, surtout sur base brune.​

Cette teinte séduit aussi parce qu’elle flatte particulièrement les peaux médium à foncées et les personnes aux sous‑tons neutres à froids, en apportant richesse et dimension sans durcir les traits. Sur cheveux texturés, les reflets rubis renforcent la définition et la brillance des boucles, ce qui contribue à son succès sur les réseaux sociaux.​

À qui ça va le mieux (et comment le porter) ?

Le ruby noir fonctionne très bien sur des bases châtain à brunes, où il se pose comme un voile rubis profond, avec un entretien plus simple que sur cheveux très clairs. Sur cheveux blonds, il faudra souvent une pré‑pigmentation ou accepter un résultat très intense, presque « rouge vampire ».​

Pour un rendu tendance, plusieurs pros conseillent :

soit un full color ruby noir ultra brillant

soit un balayage rouge rubis sur base brune ou noire, pour un effet fumé et plus soft au niveau des racines.​

L’entretien passe par des shampoings pour cheveux colorés, des soins repigmentants type rouge cerise/noir cerise pour nourrir les reflets, et une protection thermique stricte pour garder la brillance.

Profond, mystérieux et intensément lumineux, le ruby noir s’impose comme la nuance rouge la plus désirable de la saison. À mi-chemin entre élégance classique et audace contemporaine, cette couleur capillaire coche toutes les cases : facile à porter au quotidien, flatteuse sur une grande diversité de carnations, et parfaitement dans l’air du temps. Que l’on opte pour une coloration intégrale ou un balayage subtil, le ruby noir promet un effet chic et sophistiqué, à condition de soigner son entretien. Une chose est sûre : cet hiver, la tendance se teinte de reflets rubis.