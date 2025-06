Adoptée par les stars, cette coupe pourrait bien devenir la vôtre cet été

Les coupes courtes sont en train d’éclipser toutes les autres sur les tapis rouges comme dans la rue. Longtemps réservée aux esprits audacieux, la coupe dite à la garçonne revient avec éclat et s’impose désormais comme un choix fort, élégant… et résolument tendance. Du Festival de Cannes au Met Gala, les célébrités osent la mèche courte, le crâne dégagé et le style affirmé. Et cet été, tout laisse à penser qu’elle pourrait bien faire un raz-de-marée.

La coupe qui fait fondre les tapis rouges

Oubliés les chignons sophistiqués, les ondulations vaporeuses ou les brushing volumineux. Place à une esthétique plus brute et ultra stylée. À Cannes, le carré rétro a brièvement dominé, mais il s’est rapidement fait voler la vedette par des coupes plus franches, plus marquées. Au Met Gala 2025, le carré ultra-court a remporté tous les suffrages. C’est bien la coupe dite à la garçonne qui, ces derniers mois, est en train de s’imposer comme la coupe signature des personnalités qui osent casser les codes.

Certaines l’ont toujours portée, à l’image de Kris Jenner ou Pink, figures fidèles à leur look. D’autres l’ont récemment adoptée avec panache, à commencer par Emma Stone, dont le style rétro-minimaliste séduit depuis plusieurs saisons. Sur les réseaux sociaux, son allure coiffée-décoiffée, toujours impeccable, fait mouche à chaque apparition.

Un engouement grandissant chez les célébrités

Derrière elle, une vague de célébrités a suivi : Jourdan Dunn, Emma Chamberlain ou encore Iris Law affichent aujourd’hui une coupe ultra courte qui souligne leurs traits et accentue leur présence. Même les it-girls connues pour leurs longueurs glamour, comme Emily Ratajkowski, Cindy Bruna ou Carla Ginola, se sont laissé tenter par cette coiffure le temps d’une soirée, souvent grâce à une perruque bien pensée. Même dans ces versions temporaires, le message est clair : la coupe dite garçonne n’est plus un tabou, elle est devenue un statement.

Pourquoi la coupe dite garçonne séduit tant ?

Inspirée par les années 1920, cette coiffure emblématique a longtemps représenté une forme d’émancipation et de liberté. En 2025, elle conserve cette aura tout en s’adaptant aux tendances actuelles : elle peut être androgyne selon le style, rock ou romantique selon la texture.

Son principal atout : elle structure le visage comme aucune autre. En dévoilant les tempes, la nuque et parfois même le front avec une frange effilée, elle souligne les pommettes, met en valeur les yeux et permet au maquillage de s’exprimer pleinement. Idéale pour l’été, elle libère de la chaleur et donne une impression de légèreté immédiate.

Autre avantage de taille : la facilité d’entretien. Un peu de cire, de gel ou un spray texturisant suffisent à lui donner une forme. On peut l’adopter lisse et élégante, faussement négligée pour un effet « sortie de lit », ou encore structurée pour une allure plus audacieuse. Et surtout, elle peut être ajustée à toutes les morphologies de visage.

Cet été, la coupe dite garçonne s’impose ainsi comme bien plus qu’une tendance capillaire : c’est un choix de style, une affirmation de soi. Portée par les stars, relayée sur les réseaux et plébiscitée dans les salons, elle pourrait bien devenir la coupe phare des beaux jours. Et si, vous aussi, vous osiez ?