Quelles sont les couleurs de cheveux naturelles les plus rares dans le monde ?

À l’échelle de la planète, le noir et le brun dominent très largement la palette des chevelures humaines. Toutes les autres teintes font, par comparaison, figure d’exception. Mais quelle est la couleur de cheveux naturelle la plus rare ? Décryptage d’une histoire avant tout génétique.

Une génétique plus subtile qu’il n’y paraît

Une vaste étude publiée en 2018, portant sur environ 350 000 personnes, a précisé ces mécanismes. Ses auteurs ont montré que le gène MC1R n’explique qu’environ 73 % de l’héritabilité du roux : d’autres gènes interviennent pour « activer » ou « désactiver » son effet. Plus surprenant encore, la majorité des personnes porteuses de deux variantes de MC1R ne sont pas rousses, mais blondes ou châtain clair. Autrement dit, la couleur des cheveux dépend d’un jeu complexe de plusieurs gènes, et non d’un seul.

Le roux, couleur la plus rare

Les cheveux roux ne concernent qu’environ 1 à 2 % de la population mondiale, ce qui en fait la couleur naturelle la plus rare. Cette teinte résulte de variantes d’un gène précis, le MC1R, qui détermine le type de pigment (mélanine) produit par l’organisme. Lorsque ce gène fonctionne « normalement », il favorise la production d’eumélanine, un pigment foncé. Mais certaines de ses versions réduisent cette production au profit de la phéomélanine, un pigment rouge-orangé, à l’origine de la chevelure rousse. Particularité importante : ce caractère est récessif. Pour être roux, il faut hériter d’une variante du gène de chacun de ses deux parents, ce qui explique sa rareté.

Une répartition géographique très inégale

Le roux n’est pas distribué uniformément sur le globe : il se concentre dans les populations d’Europe du Nord et de l’Ouest. L’Écosse détient le record, avec environ 13 % de roux, devant l’Irlande (autour de 10 %). Dans ces régions, une part bien plus large de la population — jusqu’à 40 % en Écosse — porte une variante du gène sans l’exprimer. Ce sont des porteurs « cachés », capables de transmettre la couleur à leurs enfants sans l’arborer eux-mêmes.

Le blond naturel, autre teinte peu commune

Souvent associé à l’Europe du Nord, le blond naturel est lui aussi rare à l’échelle mondiale : il concernerait environ 2 à 3 % de la population. S’il paraît fréquent en Scandinavie, il devient très minoritaire dès qu’on élargit le regard à l’ensemble des continents. Là encore, la génétique joue un rôle central, mais selon un mécanisme plus complexe que pour le roux.

Si le roux fascine autant, c’est sans doute parce qu’il conjugue rareté statistique et histoire génétique singulière. Couleur la plus rare au monde, il ne risque pourtant pas de disparaître : le gène responsable continue de se transmettre discrètement, de génération en génération. Une chevelure peu commune, mais solidement ancrée dans le patrimoine humain.