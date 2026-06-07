Coiffure femme printemps : 15 tendances à adopter

Le printemps 2025 marque une vraie rupture avec les saisons précédentes. Les tendances coiffure femme jouent sur trois axes forts : des coupes plus structurées, des colorations chaleureuses loin du blond glacé, et un retour assumé au naturel.

Qu’on préfère une coupe audacieuse ou de longues ondulations sensuelles, la saison offre un éventail généreux.

Nous avons sélectionné 15 tendances immanquables, des franges transformatrices aux couleurs signature, pour aider chacune à trouver son renouveau printanier.

Les coupes courtes et structurées qui s’imposent au printemps

Opter pour une coupe courte au printemps, c’est choisir la légèreté. Les cheveux libérés du poids des longueurs, le visage encadré avec précision — le constat est immédiat et souvent spectaculaire.

Le micro bob ultra court suit la ligne de la mâchoire avec une précision géométrique. Structuré et sophistiqué, il convient à toutes les morphologies. Pour les cheveux fins, il crée une impression de volume convaincante. Angèle l’a porté lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques 2024, lançant aussitôt la tendance de Paris à New York.

Le pixie cut revient avec force. Eve Gilles, Miss France 2024, a remis cette coupe garçonne sur le devant de la scène. Audacieuse, adaptée à toutes les textures et formes de visage, elle demande néanmoins des retouches régulières chez le coiffeur pour conserver son allure moderne.

La coupe Bowl revisitée s’inspire des années 90 avec une touche edgy assumée. Elle réclame un lissage impeccable et un spray texturisant pour un rendu affirmé, loin du côté enfantin de l’originale.

La coupe Hush, venue de Corée du Sud, joue elle sur des couches subtiles pour un volume naturel et fluide : une brosse ronde et un sèche-cheveux suffisent à révéler tout son potentiel.

Le carré dans tous ses états : bob, lob et variantes tendance

La famille des carrés reste indétrônable ce printemps. Des versions courtes aux déclinaisons mi-longues, chaque silhouette y trouve une option flatteuse.

Italian bob et bob menton : le chic à l’état pur

L’Italian bob tombe à la nuque ou aux épaules avec des boucles souples orientées vers l’intérieur du visage. Zendaya l’a adopté, propulsant cette coupe sur Instagram et TikTok. Son glamour évoque l’âge d’or du cinéma italien.

Le bob longueur menton, lui, se décline souple au brushing ou lisse et structuré au fer : minimaliste, il flatte les pommettes et sculpte le visage.

Lob texturé et vintage bob : volume et mouvement

Le lob texturé apporte relief et mouvement sur des cheveux mi-longs. Idéal pour les visages ronds ou carrés, il se réalise avec un spray au sel de mer pour un effet naturel et dynamique.

Le vintage bob, version plus souple du bob court classique, adoucit les lignes trop graphiques : ses contours moins nets lui donnent une allure intemporelle et effortless.

Pour choisir entre ces longueurs, une règle pratique : si la distance entre le menton et le lobe de l’oreille est inférieure à 5,5 cm, le carré court s’impose ; au-delà, les longueurs XXL seront plus flatteuses.

Les coupes dégradées et texturées pour un effet naturel et aérien

Le dégradé effilé s’impose comme la signature du printemps 2025. Ces coupes respirent la légèreté sans paraître négligées.

Le butterfly haircut crée un effet cascade en ailes de papillon grâce à des dégradés successifs. Particulièrement flatteur associé à une frange rideau, il se sublime avec un brushing tourné vers l’extérieur — une technique directement inspirée de l’iconique Farrah Fawcett.

Le modern shag perd le côté rebelle de son ancêtre pour devenir aérien et subtil. Des mèches encadrantes, des dégradés légers, un séchage libre avec spray texturisant : cette coupe fait le travail toute seule.

Le wolf cut, popularisé par Billie Eilish, mélange shag et mulet pour un volume effilé plein de personnalité, particulièrement adapté aux cheveux épais naturellement volumineux.

Les longues couches avec mèches encadrantes rappellent The Rachel, la coupe rendue célèbre par Jennifer Aniston dans Friends. Revisitée et modernisée, elle apporte relief et lumière sur des longueurs dégradées.

Les franges tendance printemps : de la Birkin à la baby bang

La frange transforme une coupe sans toucher aux longueurs. Ce printemps, les options sont nombreuses et chacune raconte une histoire différente.

Frange Birkin : longue et effilée façon Jane Birkin, elle frôle les sourcils pour un effet effortless typiquement français.

: longue et effilée façon Jane Birkin, elle frôle les sourcils pour un effet effortless typiquement français. Frange rideau : icône de l’imagerie parisienne des années 70, rendue populaire par Sabrina Carpenter, elle encadre et sublime les traits.

: icône de l’imagerie parisienne des années 70, rendue populaire par Sabrina Carpenter, elle encadre et sublime les traits. Frange messy : vaporeuse et naturelle, elle apporte un aspect décontracté sans paraître négligée.

: vaporeuse et naturelle, elle apporte un aspect décontracté sans paraître négligée. Baby bang — plus courte que les franges classiques, elle s’arrête juste au-dessus des sourcils et s’allonge légèrement sur les tempes — un petit changement au vrai impact.

— plus courte que les franges classiques, elle s’arrête juste au-dessus des sourcils et s’allonge légèrement sur les tempes — un petit changement au vrai impact. Frange seventies : flatteuse, elle encadre le visage, met en valeur yeux et pommettes tout en estompant les fines lignes du front.

Pour entretenir une frange au quotidien, un brushing léger avec une brosse ronde et un soupçon de gel texturisant suffisent à lui redonner sa forme après le lavage.

Les coiffages tendance pour sublimer sa chevelure au printemps

Pas besoin de ciseaux pour changer de tête. Le coiffage seul peut transformer radicalement une silhouette cette saison.

Les ondulations sirène dépassent les simples beach waves en intensité. Plus wild, elles donnent un effet retour de plage ultra-naturel, reproduites avec un fer à lisser ou à boucler et un spray texturisant.

À l’opposé, le sleek hair et le sleek bun restent indispensables — mais attention à les réaliser avec modération pour éviter l’alopécie de traction.

Le volume XXL revient en force après des années dominées par le lissé à outrance. Ondulations souples, racines légèrement gonflées, brushing bombé : la chevelure redevient généreuse et pleine de mouvement.

La tendance du naturel intégrale ce tableau — cheveux portés dans leur texture d’origine, boucles bien définies, wavy ou bed head assumé. Les accessoires capillaires — serre-tête zig zag, turbans, chouchous en matières douces — viennent finir le look avec élégance.

Les couleurs tendance à adopter ce printemps pour changer de tête

La coloration est souvent le levier le plus rapide pour renouveler son style. Ce printemps, cinq palettes dominent les salons.

L’Expensive Blonde propose un blond nuancé avec des transitions douces et des lowlights subtils. Sa brillance miroir évoque le luxe sans ostentation — plus chaud que le blond glacé, plus riche dans ses sous-tons.

Le Deep Espresso, lui, oscille entre chocolat profond et presque noir selon la carnation : idéal pour réchauffer les brunes naturelles, il réclame un gloss en salon pour une brillance maximale.

Le Chai Tea Bronde marie ombré et bronde pour un résultat doux, naturel, peu contraignant à entretenir. Le Soft Grapefruit apporte une touche de roux avec des reflets rosés — original sans être criard.

Enfin, le color block marque le grand retour des couleurs très uniformes des années 90-2000 : blond polaire, acajou, rouge cerise intense.

Ces teintes franches, particulièrement adaptées aux coupes courtes et mi-longues, demandent un entretien rigoureux et des soins protecteurs pour préserver l’hydratation et l’éclat de la fibre.

Pour sélectionner sa couleur, le facteur de la carnation reste le plus fiable : les tons chauds comme le Buttery Blonde ou le Soft Grapefruit flattent les peaux dorées, tandis que le Deep Espresso sublime aussi bien les teints clairs que les plus profonds.

Un balayage bien dosé peut aussi adoucir la transition entre deux teintes et offrir un résultat plus naturel sur le long terme.