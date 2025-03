Elle a les cheveux les plus longs du monde : voici son secret !

Raiponce existe aussi dans la vraie vie. Elle est indienne et s’appelle Smita Srivastava. Cela fait vingt ans qu’elle n’a pas franchi les portes d’un salon de coiffure. Aujourd’hui, sa chevelure ébène arrive jusqu’au sol et mesure plus de deux mètres. Un record capillaire d’ailleurs inscrit entre les pages du Guinness book. Ses cheveux sont tellement longs qu’elle pourrait s’en faire une écharpe. Contrairement à la princesse Disney, qui se contente d’un sobre coup de brosse pour entretenir ses cheveux démesurés, la quarantenaire a une routine bien plus aboutie. Voici ces secrets pour briller de la racine aux pointes et choyer sa toison de deux mètres. Vous n’allez pas en revenir !

Découvrez la Raiponce des temps modernes !

Ses cheveux s’apparentent à une grande traîne filandreuse. Ils dépassent ses chevilles et rivalisent avec ceux de Raiponce. À la différence de la princesse piégée dans sa tour, Smita Srivastava ne doit pas cette chevelure immense à la magie d’un sort. Depuis l’âge de 14 ans, elle renonce aux coups de ciseaux et laisse ses cheveux s’épanouir à leur guise dans son dos.

Au départ, cette mère de famille qui vit dans l’Uttar Pradesh en Inde, voulait mimer ses idoles du cinéma hindi, qui arboraient des cheveux spectaculaires, propices à toutes les folies capillaires. Elle a aussi grandi avec une mère et des sœurs toujours coiffées de tresses interminables. Autant de modèles qui lui ont donné envie de laisser libre cours à sa chevelure.

Désormais, la femme de 47 ans, arbore les cheveux dont elle a tant rêvé. D’ailleurs, un mètre classique ne suffit pas pour mesurer cette cascade de cheveux qui part du sommet de son crâne pour se répercuter sur la terre. Smita, qui n’a pas touché à sa crinière pendant deux décennies, détient le record du monde Guinness des cheveux les plus longs. Avec des mèches mesurant 2,35 m, ses cheveux lui font presque office d’accessoire.

Une chevelure de 2 mètres qu’elle compte laisser pousser

Ce n’est pas parce que Smita a fait son entrée dans le Guiness Book, qu’elle va rafraîchir sa coupe et renouer illico presto avec le coiffeur. Elle compte laisser pousser ses cheveux à l’infini, jusqu’à leur dernière limite. « Je ne me couperai jamais les cheveux, car ma vie est dans mes cheveux. Je veux qu’ils poussent davantage et voir combien de temps je peux les garder », a-t-elle déclaré.

Si certains admirateurs voient ses cheveux comme une bénédiction ou un don du ciel, Smita, elle, leur consacre une bonne partie de son temps. Il faut compter 45 minutes pour un simple shampooing et trois sèche-cheveux différents. Elle est peut-être gâtée par la génétique, mais elle ne doit pas cette « longueur » au hasard. Dans sa salle de bain, point de produits chimiques, Smita ne jure que par les soins maison. Elle dévoile ses recettes pour des cheveux qui respirent la santé.

Une routine capillaire insolite à base d’oeuf et de jus d’oignon

En zappant délibérément les rendez-vous chez le coiffeur pendant vingt ans, Smita aurait pu se retrouver avec des cheveux endommagés, fourchus et ternes. Mais aucun signe de faiblesse ne se lit entre ses mèches. Pour cause, Smita a une routine capillaire bien rodée et un peu atypique, avouons-le. Elle utilise des remèdes naturels non conventionnels pour accélérer la pousse de ses cheveux et ses mains pour démêler ses mèches.

Ses indispensables pour le shampoing

Comme le rapporte le Time of India, elle est adepte des soins végétaux et des produits artisanaux. Pour se laver les cheveux, elle s’en remet au Shikakai, une plante ayurvédique qui élimine les pellicules et booste la croissance. Elle vante aussi les mérites du groseillier indien, surnommé « fruit de la jeunesse » et à juste titre. Occasionnellement, elle se casse un œuf sur la tête et plébiscite l’aloe vera.

Son ingrédient fétiche pour faire pousser les cheveux

Oubliez la levure de bière ! Smita a un autre secret pour donner de l’élan à sa chevelure. Si elle a des cheveux aussi longs, c’est grâce à un ingrédient mystère. Et vous l’avez probablement dans vos placards. Il s’agit de l’oignon. Comme elle le préconise dans un tutoriel YouTube, passez l’oignon au mixeur et ne gardez que le jus. Appliquez cette potion sur vos cheveux secs une demi-heure à 45 minutes, rincez et faites un shampoing. Ce n’est pas un cadeau pour vos narines, mais c’en est un pour votre chevelure.

Son geste préféré : laver ses cheveux à l’eau tiède

Pour honorer ses cheveux longs et préserver leur beauté, Smita recommande également de nettoyer les cheveux à l’eau tiède. L’eau très chaude ouvre trop les cuticules, ce qui peut rendre les cheveux poreux et favoriser les frisottis. À l’inverse, un dernier rinçage à l’eau froide referme les cuticules et apporte de la brillance.

Smita prouve qu’on peut avoir des cheveux longs pleins de vitalité sans plébisciter les shampoings nocifs du commerce. Tournée vers la spiritualité, elle confie sa chevelure à la nature. Une approche qui semble plutôt convaincante.