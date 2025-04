Cette erreur capillaire discrète ruine vos cheveux au quotidien

Si vos cheveux semblent ternes, cassants ou difficiles à coiffer malgré une routine soin bien rodée, le problème pourrait venir d’une erreur toute simple : l’utilisation incorrecte du masque capillaire et de l’après-shampooing. Confondus ou mal appliqués, ces deux produits aux fonctions très différentes peuvent altérer la santé de vos cheveux.

Masque vs après-shampooing : deux fonctions bien distinctes

L’après-shampooing a pour but principal de démêler et d’adoucir les cheveux après le lavage. Il referme les écailles et facilite le coiffage. C’est un soin léger, utilisable au quotidien, qui hydrate en surface et protège la fibre capillaire.

Le masque, en revanche, est un soin profond, enrichi en actifs nourrissants comme l’huile d’argan, le beurre de karité ou encore la kératine. Il pénètre au cœur de la fibre pour réparer, renforcer et réhydrater les cheveux. Plus concentré, il doit être utilisé une à deux fois par semaine, avec un temps de pose suffisant.

L’erreur fatale : l’ordre d’application

L’une des erreurs les plus répandues est d’appliquer le masque après le shampooing, voire après l’après-shampooing. Plusieurs coiffeuses, préconisent une toute autre méthode :

Commencer par le masque sur cheveux essorés, Laisser poser, Faire un shampooing, Terminer par un après-shampooing léger.

Cette technique permet de nettoyer les résidus du masque tout en refermant les écailles avec l’après-shampooing.

Pourquoi cette routine est plus efficace

Commencer par le masque permet aux cheveux d’absorber les actifs en profondeur sans barrière de produits précédents. Le shampooing ensuite vient éliminer le surplus de matière. Enfin, l’après-shampooing scelle l’hydratation et donne un fini doux et brillant.

Des trichologues (spécialistes de la santé des cheveux) comme ceux du site Philip Kingsley confirment que cette routine inversée permet de maximiser les bienfaits du masque sans alourdir les cheveux, surtout pour les chevelures fines ou mixtes.

Les bons gestes à adopter selon son type de cheveux

Cheveux fins : utiliser un masque léger une fois par semaine et bien rincer pour ne pas alourdir.

Cheveux texturés (bouclés, frisés, etc.) : miser sur des masques riches en huiles végétales, laisser poser sous une serviette chaude pour plus d’efficacité.

Cheveux colorés ou abîmés : choisir des soins contenant des protéines et des agents fortifiants, à appliquer avant le shampooing.

Changer l’ordre d’application des soins capillaires peut faire toute la différence. Un masque mal utilisé peut laisser des résidus, alourdir ou même dessécher les cheveux si le shampooing le retire mal. En révisant votre routine avec les bons gestes, vous optimisez la beauté et la santé de votre chevelure.