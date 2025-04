Cheveux plats ? Ce geste simple redonne du volume instantanément

Qui n’a jamais été confrontée à cette mèche qui colle au front, ce brushing qui retombe en quelques minutes, ou cette sensation de cheveux « raplapla » malgré tous les soins ? Les cheveux plats peuvent être source de frustration. Heureusement, il existe un geste tout simple, souvent oublié, qui permet de redonner du volume immédiatement – sans chaleur, sans produit coûteux et sans effort. On vous explique tout.

Pourquoi les cheveux deviennent plats ?

Les causes des cheveux plats sont multiples. Elles peuvent être liées à la nature du cheveu, mais aussi à des habitudes capillaires inadaptées :

Excès de sébum au niveau du cuir chevelu, qui alourdit la racine.

Utilisation excessive de produits coiffants (laques, sérums, huiles) qui finissent par aplatir la fibre capillaire.

Lavage trop fréquent ou à l’eau trop chaude, qui stimule les glandes sébacées.

Brossages trop intenses ou cheveux trop souvent attachés, ce qui écrase la racine.

Manque de texture naturelle, notamment sur les cheveux fins, lisses ou peu denses.

La bonne nouvelle ? Un geste simple peut réveiller le volume dès le matin… ou à tout moment de la journée.

Le geste à adopter : changer la raie de côté

Cela peut sembler anodin, mais changer la raie de côté est l’un des moyens les plus efficaces et instantanés de redonner du volume aux cheveux plats. Pourquoi ? Parce qu’en gardant la même raie jour après jour, les cheveux finissent par se « coucher » dans cette direction. La racine perd sa souplesse, s’écrase et le cheveu reste plaqué contre le cuir chevelu.

En inversant simplement la raie – en la passant du centre vers un côté, ou en la décalant de quelques centimètres – on « casse » cette habitude. Les cheveux se soulèvent naturellement à la racine, créant un effet bombé immédiat, sans chaleur ni produits volumateurs. En bonus, ce changement visuel apporte aussi un vent de fraîcheur au style, et peut même équilibrer les volumes du visage.

Comment bien réaliser ce geste ?

Voici quelques astuces pour optimiser l’effet volume :

Sur cheveux secs, penchez la tête en avant, décollez les racines avec les doigts, puis tracez une nouvelle raie avec le manche d’un peigne.

Sur cheveux mouillés, faites votre shampoing habituel, puis séchez les racines dans le sens opposé à votre raie naturelle à l’aide d’un sèche-cheveux en position tiède.

Fixez le volume avec un soupçon de spray texturisant ou un peu de shampoing sec, surtout si vos cheveux sont très fins ou glissants.

Et pour varier les effets, pensez à alterner régulièrement la position de votre raie : côté droit, côté gauche, raie en zigzag, ou même sans raie du tout pour un effet flou naturel.

D’autres gestes simples pour booster le volume

Changer la raie ne fait pas tout, mais combiné à d’autres habitudes, ce geste peut transformer l’apparence globale de vos cheveux. Voici quelques ajustements complémentaires :

Utiliser un shampoing volumateur sans silicones, qui n’alourdit pas la fibre.

Éviter les soins trop riches à la racine, en concentrant les masques uniquement sur les longueurs.

Sécher les racines tête en bas, une astuce incontournable pour créer un mouvement vers le haut.

Couper les pointes régulièrement, car des cheveux trop longs et abîmés perdent en légèreté.

Redonner du volume à ses cheveux ne nécessite pas forcément une transformation radicale ou des dépenses inutiles. En écoutant la nature de ses cheveux et en adoptant des gestes simples mais ciblés, il est possible de retrouver du volume, et un peu plus de confiance devant le miroir.