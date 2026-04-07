Le « granny bob », la coupe de cheveux star de la saison

Coiffure
Fabienne Ba.
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Le “granny bob” fait son retour parmi les tendances capillaires incontournables. Inspirée d’un carré classique, cette coupe séduit par son élégance intemporelle et sa facilité d’entretien. Adoptée par de nombreuses célébrités et repérée sur les podiums, elle s’impose comme une alternative moderne aux coupes plus structurées.

Une version plus douce du carré classique

Le “granny bob” reprend la base du carré, mais avec une approche plus souple et naturelle. Généralement coupé au niveau de la mâchoire ou légèrement en dessous, il se caractérise par des lignes moins strictes et un mouvement subtil.

Contrairement au carré très graphique, cette coupe mise sur une apparence légèrement floue, parfois associée à un léger volume ou à une texture ondulée. L’objectif est d’obtenir un résultat élégant, sans effet trop figé. Cette tendance s’inscrit dans un retour plus global vers des coiffures faciles à vivre, qui nécessitent peu de coiffage quotidien.

Pourquoi le « granny bob » séduit autant

Le succès du “granny bob” repose notamment sur sa polyvalence. Cette coupe peut s’adapter à différentes textures de cheveux, qu’ils soient lisses, ondulés ou légèrement bouclés. Elle permet également de structurer le visage tout en conservant un aspect naturel. Certains professionnels de la coiffure soulignent que ce type de carré peut apporter du mouvement aux cheveux fins et discipliner les longueurs plus épaisses. La coupe peut être portée avec une raie centrale pour un rendu minimaliste ou avec une raie sur le côté pour davantage de volume.

 

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Une tendance aperçue chez plusieurs personnalités

Plusieurs personnalités ont contribué à populariser ce style capillaire ces derniers mois, participant à son retour sur le devant de la scène. Le “granny bob” s’inscrit dans la continuité des tendances privilégiant des coupes intemporelles revisitées, à l’image du carré long ou du bob texturisé. Ce type de coiffure est souvent apprécié pour son équilibre entre sophistication et simplicité, permettant de varier les styles selon les occasions.

Comment adopter cette coupe

Pour obtenir un “granny bob”, les spécialistes recommandent de privilégier une coupe légèrement dégradée afin de conserver du mouvement. L’entretien reste relativement simple, avec des retouches espacées selon la vitesse de repousse des cheveux. Un coiffage naturel, à l’aide d’un brushing léger ou d’un séchage à l’air libre, permet de mettre en valeur l’esprit de cette coupe. Comme pour toute coiffure, le résultat peut varier en fonction de la nature du cheveu, de la densité et de la forme du visage.

Le « granny bob » confirme le retour des coupes intemporelles revisitées. Facile à porter et adaptable à de nombreux styles, il s’impose comme une option prisée pour celles et ceux qui recherchent une coiffure élégante sans contrainte excessive. Cette tendance illustre l’intérêt croissant pour des looks à la fois modernes et simples à entretenir.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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