Deux mots suffisent à résumer l’allure du moment : flou maîtrisé. Avec ses ondulations douces et sa texture naturelle, le « ripple bob » s’impose comme la coupe star de l’été 2025. À mi-chemin entre glamour rétro et modernité, il séduit par sa souplesse et sa facilité d’entretien.

Le carré n’a pas dit son dernier mot

Il y a des classiques qui traversent les époques avec une désinvolture admirable. Le carré en fait partie. Indémodable, il renaît chaque saison avec un twist nouveau, plus audacieux, plus léger, plus vivant. Après le « sliced bob » précis comme un trait d’eye-liner et le « barbie bob » aussi pop que l’été 2023, voici le « ripple bob ». Un nom qui évoque une vague douce, une brise dans les cheveux, un flou artistique totalement affirmé.

Ici, on oublie les lignes strictes et les brushings figés. Le ripple bob s’inspire des finger waves d’antan – ces ondulations graphiques popularisées dans les années 20 – mais les dépoussière avec une allure tout en naturel. Loin de vouloir dompter le cheveu, cette coupe célèbre au contraire son mouvement et sa texture. C’est une invitation à laisser parler votre fibre capillaire, avec élégance et nonchalance.

L’élégance sans rigueur : une révolution douce

Le secret de cette coupe réside dans son apparente simplicité. Une simplicité qui, bien sûr, demande un savoir-faire : celui de sculpter la matière sans la figer. Le ripple bob épouse la forme du visage et s’adapte à toutes les natures de cheveux. Cheveux fins ? Il apporte du volume. Boucles naturelles ? Il les sublime. Cheveux raides ? Il insuffle du relief.

C’est une coupe libératrice, body positive dans l’âme, qui ne cherche pas à vous faire rentrer dans un moule mais à révéler ce que vous avez déjà. Elle ne demande pas de brushing quotidien, ne vous impose pas un lissage rigoureux. Elle dit simplement : « soyez vous-même ».

Un héritage rétro, repensé pour aujourd’hui

Le charme du ripple bob réside aussi dans son lien avec les décennies passées. C’est une coupe qui sait d’où elle vient, mais qui regarde résolument vers l’avenir. Vous y reconnaîtrez un peu du glamour des années 20, un soupçon du volume des sixties, un clin d’œil au naturel californien des années 70… Et pourtant, il ne s’agit pas d’un patchwork de références, mais d’un tout cohérent, une coupe résolument actuelle, pensée pour 2025.

Cette coupe s’accorde aussi bien avec un tailleur qu’un jean usé, un brushing de soirée ou une coiffure « sortie de plage ». Elle ne vous demande pas de choisir entre style et confort. Et ça, c’est un vrai luxe.

Comment l’adopter (et l’aimer au quotidien)

Tout commence par une visite chez un coiffeur en qui vous avez confiance. Apportez des photos au besoin, discutez de votre type de cheveux, de votre routine capillaire, de votre envie de frange (ou non), de votre emploi du temps (le matin, avez-vous 5 minutes ou 30 ?). Le ripple bob, bien qu’adaptable, demande une petite personnalisation pour révéler tout son potentiel.

Côté coiffage, rien de plus simple. Un peu de mousse coiffante ou de spray texturisant, un passage léger au diffuseur ou à l’air libre, et le tour est joué. Pour une version plus apprêtée, jouez avec un fer à boucler large ou une brosse chauffante pour créer des vagues floues, puis fixez à l’aide d’un spray léger. Pas besoin d’un tutoriel d’une demi-heure ni d’un arsenal de produits.

Et si vous aimez changer de tête au fil des saisons, sachez que le ripple bob vieillit très bien. Il peut être porté plus court en été pour plus de fraîcheur, et légèrement allongé en automne pour accompagner vos cols roulés. Ajoutez-y un balayage discret ou quelques reflets dorés, et vous obtiendrez un effet « retour de vacances » toute l’année.

En 2025, la beauté se veut ainsi plus vraie. Le ripple bob s’inscrit parfaitement dans cette dynamique. Il ne gomme pas les particularités de votre chevelure : il les embrasse. Il ne cherche pas à contrôler votre image : il vous aide à l’accepter pleinement. Alors si vous cherchez une coupe qui vous donne de l’allure sans vous compliquer la vie, le ripple bob est sans doute votre nouveau meilleur allié.