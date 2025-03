Ces métiers qui favoriseraient la chute de cheveux, selon une étude

Travailler trop, c’est mauvais pour les nerfs… et apparemment aussi pour les cheveux. Une récente étude menée par Elithair, cabinet spécialisé dans la greffe capillaire, met en lumière un phénomène de plus en plus répandu : la perte de cheveux liée au stress professionnel. Certaines professions, en raison de leurs conditions particulièrement exigeantes, seraient plus susceptibles de provoquer ce qu’on appelle un effluvium télogène, un type de chute de cheveux déclenchée par un stress aigu ou prolongé. En d’autres termes, votre travail pourrait littéralement vous faire perdre vos cheveux.

Quand la pression professionnelle attaque la racine

Le lien entre stress et chute de cheveux n’est pas une découverte récente, mais il devient de plus en plus évident avec l’intensification des conditions de travail modernes. Surcharge de tâches, objectifs serrés, horaires à rallonge, précarité de l’emploi… tous ces éléments créent un stress chronique qui impacte le corps, y compris le cuir chevelu.

Le stress intense stimule en effet la production de cortisol, l’hormone du stress. En excès, cette hormone dérègle le cycle naturel des cheveux, les poussant prématurément vers la phase de chute (la phase télogène). En temps normal, un cheveu reste en phase de croissance (phase anagène) pendant plusieurs années avant de passer naturellement en phase de repos, puis de tomber. Mais sous l’effet du stress, ce cycle s’accélère : les cheveux entrent trop vite en phase de chute… et c’est la douche pleine de cheveux qui devient une routine du matin.

Selon les spécialistes, ce type de perte de cheveux peut devenir visible en quelques semaines seulement après une période de stress intense. Une présentation ratée, une surcharge de travail ou un conflit au bureau suffisent parfois à enclencher le processus.

Hôtellerie, transport, santé… les secteurs les plus touchés

Certaines professions sont plus exposées à ce risque que d’autres. D’après l’étude d’Elithair, le secteur le plus touché est l’hôtellerie-restauration, avec un score de stress professionnel de 80,5 sur 100. Et on comprend vite pourquoi : des horaires irréguliers, un rythme effréné, la pression de satisfaire une clientèle exigeante… Un cocktail explosif pour les nerfs… et le cuir chevelu.

Viennent ensuite les métiers du transport (score de 62,3), où la responsabilité de la sécurité des passagers et le respect d’horaires serrés créent un climat de tension permanent. L’administration publique arrive en troisième position avec un score de 58,4, suivie par le secteur de l’immobilier (57,1) et celui de la santé (54,5).

Les soignants, en particulier, sont soumis à un stress émotionnel et physique intense. La responsabilité de la vie des patients, le manque de personnel, les horaires décalés et la pression constante sont autant de facteurs qui favorisent la production de cortisol. Cette tension permanente épuise le corps… et le cuir chevelu.

Une fragilité qui dépend de chaque personne

Bien sûr, nous ne sommes pas tous égaux face au stress. Certaines personnes, plus sensibles ou génétiquement prédisposées, peuvent voir leurs cheveux tomber plus rapidement que d’autres, même dans des conditions professionnelles similaires. Outre le stress, d’autres facteurs peuvent aussi influencer la santé capillaire :

L’alimentation : une carence en vitamines (fer, zinc, biotine) peut fragiliser le cuir chevelu.

Le sommeil : un manque chronique de repos augmente la production de cortisol.

Le tabac et l’alcool : ces substances réduisent l’oxygénation des follicules pileux.

Les troubles hormonaux : les changements hormonaux liés au cycle menstruel, à la ménopause ou à des problèmes thyroïdiens peuvent aggraver la chute de cheveux.

Pour certaines personnes, la chute de cheveux devient une véritable source d’angoisse supplémentaire. Ce cercle vicieux – stress → perte de cheveux → stress – peut rapidement nuire à l’estime de soi et à la santé mentale.

Comment protéger sa chevelure (et son esprit)

La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de limiter les dégâts en adoptant quelques bonnes pratiques :

Gérer le stress : le yoga, la méditation, la respiration profonde ou même une simple balade en pleine nature permettent de réduire la production de cortisol.

Prendre soin de son cuir chevelu : masser le cuir chevelu avec une huile nourrissante (comme l’huile de ricin ou de coco) stimule la circulation sanguine et renforce les racines.

Adopter une alimentation riche en nutriments : les aliments riches en fer, zinc, vitamines B et acides gras essentiels sont essentiels pour des cheveux forts.

Dormir suffisamment : le cycle de régénération capillaire est étroitement lié au sommeil profond. Un sommeil de qualité permet de rétablir l’équilibre hormonal.

Limiter les agressions extérieures : la chaleur excessive (sèche-cheveux, fer à lisser), les colorations agressives et les coiffures trop serrées fragilisent la fibre capillaire.

La chute de cheveux liée au stress professionnel n’est pas qu’un problème esthétique. C’est le signe que votre corps tire la sonnette d’alarme. Ignorer ces signaux peut entraîner des conséquences plus graves sur le plan physique et mental. Certes, certains métiers sont intrinsèquement stressants, mais savoir reconnaître ses limites, et si c’est possible, ajuster son rythme de travail est essentiel pour préserver aussi bien ses cheveux que sa santé mentale.