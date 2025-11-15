L’astuce ultime pour savoir si vous avez les cheveux bouclés

Vous pensez connaître la nature de vos cheveux mais peut-être que vous vous trompez depuis le début. Et nul besoin d’aller chez le coiffeur pour faire ce diagnostic capillaire. Vous pouvez le déterminer en un simple test, au gré de votre shampoing. Pour mieux cibler vos soins et ne plus faire d’erreurs en rayon, voici l’astuce qui vous dira si vous avez les cheveux texturés ou pas.

Un simple mouvement de doigt pour le savoir

Miroir, mon beau miroir, dis moi si j’ai les cheveux bouclés. Malheureusement les glaces intelligentes ne sont pas encore dotées de cette fonction. Et les coiffeurs oublient souvent de vous communiquer cette information, pourtant déterminante dans le choix de vos produits. Les boucles ne sont pas toujours homogènes et parfaitement dessinées. Dans l’imaginaire collectif, une chevelure bouclée est semblable à celle de boucle d’or ou des mannequins croisées dans les publicités L’Oréal : impeccable.

Cependant, vous pouvez avoir quelques ondulations à l’arrière de votre crâne et des mèches raides devant le visage ou des boucles sauvages cachées derrière une toison lisse comme des baguettes. Peut-être que vous avez toujours entretenu vos cheveux avec des soins classiques alors qu’ils exigent des masques spécifiques à l’huile de coco ou à l’aloe vera. Peut-être qu’en changeant quelques gestes dans votre routine, vous pouvez métamorphoser votre chevelure.

Pour ne plus rester dans l’ignorance et connaître la véritable identité de vos cheveux, le seul accessoire dont vous avez besoin se trouve sur votre main. Ce test doit se faire après un shampoing, sur cheveux mouillés. Pour la partie plus “technique”, c’est la créatrice de contenu @tietairina qui vous montre la marche à suivre. Enroulez une mèche autour de vos index de sorte à former un escargot. Faites une petite torsion du poignet et voyez comment votre mèche se tient. Si elle redescend en spirale ou se tord dans le mouvement, c’est que vous avez les cheveux bouclés.

Connaître exactement votre type de boucles

Tous les cheveux bouclés ne se ressemblent pas. Certains présentent de larges ondulations en “S”, d’autres des boucles bien définies ou encore des spirales serrées. Identifier votre texture naturelle, sans chaleur ni produits coiffants, permet de comprendre comment vos cheveux réagissent à l’humidité, aux soins et au coiffage. Les professionnels du cheveux ont d’ailleurs un tableau de référence pour identifier chaque type de boucles. Voici la classification d’André Walker, qui vous aidera à lire entre vos mèches et à donner plus de sens à ce test :

Type 2 : Ondulés

2A : Légèrement ondulés, forme de « S » très souple

2B : Ondulations plus marquées avec un peu de frisottis

2C : Ondulations bien définies, frisottis et volume présent

Type 3 : Bouclés

3A : Boucles larges et détendues

3B : Boucles serrées et rebondies

3C : Boucles très serrées avec beaucoup de densité

Enfin, type 4 : Crêpus / frisés

4A : Boucles en spirales denses

4B : Boucles en « Z », structure anguleuse

Les bons gestes pour révéler leur potentiel

Quand vous sortez de la mer, vos cheveux se mettent à faire des vagues autour de votre visage et au contact de l’humidité, ils révèlent quelques reliefs. Lorsque vous venez de faire votre shampoing, ils ne sont pas totalement raides mais pas frisés non plus. Vos cheveux ne sont peut-être pas “capricieux” mais texturés.

Si le test du doigt s’avère concluant, vous pouvez pousser vos investigations plus loin. Après le lavage, appliquez une gelée coiffante ou une huile hydratante, penchez la tête en bas et froissez les longueurs des pointes vers les racines. Séchez le tout avec un sèche-cheveux armé d’un diffuseur et observez le résultat. Si des boucles apparaissent dans votre reflet alors vous devez ajuster vos rituels en conséquence.

Commencez par une bonne hydratation. Utilisez des shampoings doux sans sulfates et misez sur des masques nourrissants riches en huiles végétales (comme l’huile de coco, de jojoba ou d’avocat).

Évitez la chaleur excessive et le brossage à sec. Le sèche-cheveux sans diffuseur ou la brosse sur cheveux secs peuvent casser la forme naturelle de vos boucles. Préférez le démêlage sous la douche, avec un après-shampoing, et laissez vos cheveux sécher à l’air libre ou avec un diffuseur à basse température.

Adoptez une méthode de définition adaptée. Que vous soyez adepte du “scrunch”, du “finger coiling” ou du “plopping”, testez plusieurs techniques pour trouver celle qui sublime vos boucles sans les alourdir.

Dormez sur une taie d’oreiller en satin. Ce petit geste prévient les frottements, la casse et les frisottis. Au réveil, vos boucles restent plus souples et définies.

Vous fantasmez depuis toujours sur les cheveux bouclés alors que vous avez peut-être vous-mêmes cette particularité capillaire. Tout réside dans la mise en pli. En apprêtant vos cheveux différemment, ils arborent une toute autre apparence, bien plus à votre avantage.