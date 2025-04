Réalisez le brushing de Sabrina Carpenter avec seulement 3 produits !

Sabrina Carpenter, l’auteure du tube « Espresso », a une identité vocale bien à elle mais aussi une véritable signature stylistique. Fidèle à son esthétique rétro-glam, elle apparaît sur scène coiffée d’un brushing volumineux digne des pin up d’antan. Ses cheveux d’un blond éclatant sont rebondis à la racine et bouclés sur les pointes. Le plus surprenant c’est que cette coiffure iconique reste intacte malgré des heures de show, à se déhancher et à suivre des chorégraphies millimétrées. Vous vous dites certainement que cette création capillaire nécessite de nombreuses heures de travail en backstage. Détrompez-vous ! Vous pouvez ressembler à Sabrina Carpenter en quelques minutes, avec des produits à la portée de toutes les bourses.

Un brushing signature à la portée de toutes les têtes

Sabrina Carpenter incarne l’équilibre parfait entre le glamour old school et la fraîcheur moderne. La chanteuse à succès s’affiche devant le micro avec une coiffure vintage inspirée des 60’s. Une mise en beauté qui aurait pu appartenir à Marylin Monroe ou d’autres icônes d’époque. Loin de succomber à la tendance des cheveux plaqués et de la raie parfaitement dessinée, Sabrina Carpenter ne jure que par le brushing.

Cette coupe aux racines relevées et aux boucles affûtées est désormais indissociable de l’artiste à la chevelure d’or. Le brushing est à Sabrina Carpenter ce que les lèvres vermillon sont à Taylor Swift. Grâce à une coupe bien pensée – un dégradé rond subtil qui maximise le volume sans sacrifier la densité – son brushing tient bien en place, y compris après des heures de performance vocale. Même après avoir mis la tête en bas pour s’adonner à la sulfureuse « juno position », son brushing est toujours comme neuf.

Sur TikTok, le hashtag #sabrinacarpenterhair regorge de vidéos où ses fans tentent d’imiter son style capillaire. À première vue, la coiffure sculpturale de Sabrina Carpenter a de quoi décourager. Pourtant, nul besoin d’avoir fait un CAP coiffure ou de sacrifier des heures devant le miroir pour réussir ce brushing d’anthologie.

Étape 1 : préparer les cheveux avec un shampooing volumateur

Si vous regardez bien, le brushing de Sabrina Carpenter ne fait pas « superficiel ». Le risque avec cette coupe, c’est d’avoir un rendu « figé » comme les perruques ou de ressembler à un caniche. Alors, la base de ce brushing, c’est une chevelure légère et aérienne. Pour cela, commencez par un shampooing et un après-shampooing volumateur, qui apporteront du corps et de la texture sans alourdir les cheveux.

Notre recommandation : Revlon Professional Restart Volume Shampoo & Conditioner. Le duo parfait pour purifier la fibre capillaire tout en lui apportant du volume. Vos cheveux seront souples et prêts à être travaillés.

Étape 2 : appliquer une mousse texturisante pour fixer le volume

Le secret des boucles souples et bien définies de Sabrina Carpenter réside dans la préparation. Une mousse coiffante à fixation forte va structurer les cheveux et assurer un maintien longue durée. C’est grâce à cette petite potion magique que la chanteuse peut bouger à sa guise sans craindre de dénaturer ou de ruiner son brushing.

Notre recommandation : Revlon Professional Restart Volume Mousse. Elle apporte du volume dès la racine et aide à fixer les boucles sans effet cartonné. Appliquez-la sur cheveux humides avant le séchage.

Étape 3 : réaliser les boucles avec une brosse soufflante et fixer le tout

Pour obtenir ce mouvement glamour, utilisez un Dyson Airwrap, une brosse ronde chauffante ou un fer à boucler de grand diamètre. L’astuce de pro ? Enroulez chaque mèche sur elle-même et fixez-la avec une pince le temps qu’elle refroidisse. Cela permettra aux boucles de conserver leur ressort et leur joli galbe.

Une fois les boucles relâchées, brossez-les délicatement avec une brosse en poils naturels pour un rendu doux et aérien. Terminez par une brume fixatrice pour assurer une tenue impeccable tout au long de la journée.

Notre recommandation : L’Oréal Elnett Satin Fixation Forte. Un spray culte qui maintient la coiffure tout en laissant les cheveux souples et brillants.

Le secret ultime : une touche de spray brillance

Les cheveux de Sabrina ont aussi des reflets nacrés sous les projecteurs. Son blond est éclatant et tape sur la rétine. Et ce n’est pas seulement grâce à un shampooing soigneusement exécuté. Pour donner du relief à votre brushing, ajoutez un voile de spray brillance en dernière touche.

Notre recommandation : Moroccanoil Glimmer Shine Spray. Quelques pschitts suffisent pour un effet glossy irrésistible.

Avec ces trois produits essentiels et un peu d’entraînement, vous pouvez facilement obtenir la chevelure phare de Sabrina Carpenter. En soirée ou pour une grande occasion, vous allez vous attirer de nombreux compliments.