Dans ces pays, les hommes deviennent chauves plus vite qu’ailleurs

La calvitie… ce mot qui, parfois, donne des sueurs froides à certains hommes en voyant quelques cheveux de trop sur l’oreiller ou dans la bonde de douche. Et pourtant, perdre ses cheveux, c’est aussi naturel que d’avoir des rides en riant. La calvitie dite masculine, aussi appelée alopécie androgénétique, touche des millions d’hommes à travers le globe. Tous les pays ne sont toutefois pas logés à la même enseigne en matière de cheveux perdus.

Où les cheveux tombent-ils le plus ?

D’après les données fraîchement publiées par World Population Review en 2025, certains pays battent des records en matière de têtes dégarnies. Voici le top 10 des endroits où les hommes deviennent chauves plus vite qu’ailleurs :

République tchèque – 42,79 % Espagne – 42,60 % Allemagne – 41,20 % France – 39,24 % Royaume-Uni – 39,23 % Italie – 39,17 % Pays-Bas – 38,90 % États-Unis – 37,89 % Canada – 36,29 % Belgique – 36,02 %

Pendant ce temps-là, dans d’autres coins de la planète, les hommes semblent garder leur chevelure bien plus longtemps. En Asie notamment – en Chine, au Japon, en Corée du Sud –, les taux de calvitie sont bien plus bas. Les raisons ? Un mélange de génétique, bien sûr, mais aussi de mode de vie plutôt sain, et d’alimentation riche en nutriments protecteurs (comme les oméga-3, le thé vert, et les légumes à foison).

Pourquoi les cheveux tombent-ils ?

La principale coupable, c’est l’alopécie androgénétique, qui représente à elle seule environ 95 % des cas de calvitie masculine. Le mécanisme est bien connu : les follicules pileux deviennent sensibles à une hormone appelée dihydrotestostérone (DHT), un dérivé de la testostérone. Résultat ? Les cheveux deviennent plus fins, plus courts, puis finissent par ne plus repousser du tout.

La génétique n’a toutefois pas le monopole. D’autres éléments viennent jouer les trouble-fêtes :

L’âge : plus les années passent, plus les cheveux ont envie de prendre leur retraite.

Le stress : il n’épargne rien, même pas vos cheveux.

L’alimentation : une diète déséquilibrée, pauvre en nutriments essentiels, peut affaiblir les cheveux.

Les habitudes de vie : tabac, alcool en excès, manque de sommeil… autant de petits coups de canif dans le contrat capillaire.

Être chauve, c’est beau aussi

Notons qu’il n’y a aucune honte à perdre ses cheveux. La calvitie, ce n’est pas une défaillance ni un « défaut à cacher ». C’est juste un des nombreux changements que le corps peut vivre au fil du temps. Et cela touche tous les genres, même si c’est plus courant chez les hommes. La société vous dit qu’il faut avoir des cheveux pleins la tête pour être séduisant ou charismatique ? On vous propose de leur répondre autrement : être chauve, c’est un style, une signature, une preuve de confiance.

Et si vous êtes une femme concernée par la perte de cheveux, vous méritez tout autant qu’on vous rappelle que votre beauté ne se mesure pas à la densité de votre chevelure. Vos choix, vos attitudes, votre façon d’être au monde sont bien plus puissants que la moindre mèche rebelle ou la raie qui s’élargit.

Qu’importe que vous soyez dans un pays où la calvitie frappe tôt ou dans une région où les cheveux tiennent bon, l’essentiel est de vivre ce changement avec confiance. La calvitie n’est ni un tabou, ni un drame. C’est une variation naturelle, et parfois même une opportunité de réinventer son look.