Selon ce coiffeur célèbre, ces 5 colorations vont dominer 2026

En 2026, la couleur de cheveux ne cherche plus à transformer, mais à révéler. Fini les effets figés ou trop marqués : place à des techniques qui respectent la texture naturelle, la carnation et la personnalité. Chaque chevelure est considérée comme unique, belle telle qu’elle est, et la coloration devient un outil d’expression et de bien-être.

1. Le hair contouring, l’allié « bonne mine »

Grande vedette de l’année, le hair contouring dépasse largement le balayage traditionnel. Cette technique consiste à placer des touches de lumière de manière stratégique autour du visage, un peu comme un maquillage sur-mesure pour les cheveux. L’objectif ? Mettre en valeur les traits, adoucir les angles et illuminer le teint sans jamais le figer. Adapté à chaque morphologie et à chaque couleur de peau, le hair contouring célèbre la diversité des visages et renforce l’harmonie naturelle. Le résultat est subtil, flatteur et profondément élégant.

2. Le brun profond à effet miroir

En 2026, le brun s’impose comme une couleur puissante et lumineuse. Oubliez les bruns ternes : cette version joue avec des reflets intenses et une brillance presque liquide. L’effet miroir donne l’illusion d’un cheveu en pleine santé, souple et dense. Déclinable du chocolat chaud au brun presque noir, cette coloration s’ajuste à toutes les carnations. Elle valorise la richesse naturelle de la chevelure et renvoie une image affirmée et chic.

3. Le blond vanille fondu, douceur incarnée

Le blond de 2026 se veut tendre et enveloppant. Le blond vanille fondu abandonne les contrastes nets pour une transition fluide entre les nuances. Il capte la lumière comme un voile solaire, apportant éclat et fraîcheur au visage. Cette couleur évoque la douceur, la vitalité et la simplicité chic. Elle convient parfaitement à celles et ceux qui souhaitent illuminer leur chevelure tout en conservant un rendu naturel et confortable au quotidien.

4. Le cuivré pastel chaleureux

Plus délicat que le cuivré traditionnel, le cuivré pastel de 2026 flirte avec des tonalités blondes pour un rendu lumineux et accessible. Cette nuance diffuse une chaleur douce qui valorise toutes les peaux, des plus claires aux plus dorées. Elle célèbre les volumes, la texture et le glamour naturel des cheveux. C’est une couleur qui respire la bienveillance et l’assurance, sans jamais dominer le visage.

5. Les couleurs minérales, retour à l’essentiel

Inspirées par la nature, les teintes minérales s’installent durablement : blond sable, châtain ocre, nuances terreuses délicates. Ces couleurs offrent une profondeur organique et des reflets subtils, presque vivants. Elles accompagnent les mouvements naturels du cheveu et traversent les saisons sans lasser. Authentiques, apaisantes et élégantes, elles incarnent une beauté durable, alignée avec le respect de soi et de sa singularité.

Moralité, en 2026 la coloration ne masque pas : elle souligne. Elle célèbre toutes les textures, toutes les formes et toutes les identités. Une invitation à aimer sa chevelure, à la mettre en lumière et à se sentir pleinement soi.