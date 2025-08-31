« Toutes les femmes devraient se raser les cheveux » : pourquoi ce mouvement ?

Un mouvement prend de l’ampleur sur TikTok : de plus en plus de femmes partagent leur décision de se raser le crâne, non pas sur un coup de tête, mais comme un acte symbolique. Une vidéo, publiée par l’utilisatrice @garguliana3, résume parfaitement l’état d’esprit : « Toutes les femmes devraient se raser la tête au moins une fois dans leur vie. Je recommande, en tant que personne qui le fait depuis des années ». Ce geste, que beaucoup décrivent comme libérateur, marque un rejet des diktats de beauté traditionnels. Sur les réseaux sociaux, le message revient en boucle : « je ne suis pas que mes cheveux, je ne suis pas qu’un physique ».

TikTok et la libération par le crâne rasé

La vidéo de @garguliana3 est loin d’être un cas isolé. Elle fait partie d’une tendance virale où les femmes décrivent le rasage de leur tête comme une étape marquante, souvent vécue comme une rupture avec des normes esthétiques oppressantes. Certaines disent ressentir une renaissance, d’autres une forme de fierté, voire de puissance retrouvée.

Ce phénomène s’est accentué durant la pandémie de Covid-19 : confinées, nombreuses sont celles qui ont osé franchir le pas, d’abord par curiosité ou lassitude, puis en réalisant que ce geste allait bien au-delà d’un changement de coiffure. C’était un acte de dépouillement mais aussi de recentrage sur soi.

Des figures connues qui normalisent l’expérience

Le mouvement touche aussi des personnalités médiatiques. L’influenceuse britannique Madeline Argy, très suivie sur TikTok, s’est elle aussi rasé la tête. Dans ses vidéos, elle ne dramatise pas son geste : elle l’assume avec légèreté, et pourtant, il reste puissant. Pour beaucoup de jeunes femmes, la voir franchir ce cap en public les a confortées dans l’idée que l’on peut être belle, confiante et forte… sans cheveux.

Ce que cela dit sur les femmes et la beauté

Se raser la tête devient, pour beaucoup, une manière de se réapproprier son image. Cela permet de :

Rompre avec les attentes sociales sur la féminité ;

Reprendre le pouvoir sur son corps et son apparence ;

Prouver que la valeur d’une femme dépasse largement sa beauté physique.

Certaines évoquent aussi une forme de soulagement : celui de ne plus avoir à « gérer » leur image capillaire, et de se sentir enfin vues pour ce qu’elles sont, pas pour la façon dont elles se coiffent.

Un mouvement qui divise parfois

Il est important de noter que ce mouvement, bien que largement salué, a suscité quelques critiques. Certaines femmes atteintes d’alopécie ou ayant perdu leurs cheveux à cause de traitements médicaux ont exprimé un malaise face à cette tendance. Pour elles, ce n’est pas un choix, mais une conséquence parfois douloureuse. Cela souligne la nécessité de ne pas transformer une libération individuelle en nouvelle injonction collective.

Se raser la tête, pour celles qui le choisissent, n’est pas une simple coupe de cheveux. C’est une manière d’envoyer un message clair : on n’a pas besoin de correspondre à une norme pour se sentir femme, forte, entière. C’est une invitation à se détacher du regard des autres, à se redéfinir selon ses propres codes. Et si, au fond, ce geste n’avait rien à voir avec les cheveux — mais tout à voir avec la liberté ?