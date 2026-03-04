« Blooming gel », cette manucure venue du Japon est la nouvelle tendance 2026

Minimaliste un jour, maximaliste le lendemain : la manucure ne cesse de se réinventer. Ce printemps 2026, une technique venue du Japon capte tous les regards et promet de transformer vos ongles en véritables œuvres abstraites. Son nom ? Le blooming gel.

Le blooming gel, c’est quoi exactement ?

Le blooming gel est une technique de nail art qui repose sur une formule de gel bien particulière. Comme l’explique la prothésiste ongulaire Natalia Mercedes dans Vogue, « ce gel s’applique sur une base qui n’a pas encore été catalysée sous lampe UV ou LED ».

C’est là que la magie opère : lorsque vous déposez une couleur par-dessus, le pigment ne reste pas figé. Il se diffuse, s’étire, se transforme progressivement avant d’être fixé sous la lampe. Contrairement à une manucure dite classique aux lignes nettes et ultra-contrôlées, ici, une part d’imprévu entre en jeu.

Le résultat ? Des effets fluides, organiques, presque hypnotiques. Certaines créations rappellent un tie-dye circulaire, d’autres évoquent des marbrures délicates ou des motifs qui semblent littéralement éclore sur l’ongle. Chaque doigt devient unique, impossible à reproduire à l’identique. Et c’est précisément cette singularité qui séduit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miami Japanese Gel Nail Artist (@veedidem)

Une inspiration tout droit venue du Japon

Le blooming gel s’inscrit dans la grande tradition du nail art japonais, réputé pour son sens aigu du détail et sa créativité audacieuse. Au Japon, les instituts spécialisés explorent depuis des années des techniques qui mêlent précision technique et expérimentation artistique.

Ici, le dessin ne se contente pas d’exister : il évolue. Avant la catalysation, le motif « fleurit » sur l’ongle, porté par la diffusion contrôlée du pigment. Le temps d’attente avant le passage sous la lampe influence directement l’ampleur de l’effet. Plus vous patientez, plus la couleur se déploie. Cette dimension presque vivante donne à la manucure un caractère expressif et contemporain. Vos ongles ne sont plus de simples supports : ils deviennent un terrain d’expression créative, à votre image.

Pourquoi cette tendance séduit autant ?

L’un des grands atouts du blooming gel, c’est la liberté qu’il offre. Vous pouvez jouer avec les contrastes forts pour accentuer la diffusion : noir et blanc pour un effet graphique, bleu électrique sur nude pour un look moderne, rose et rouge pour une version vibrante et assumée. Les motifs animaliers, comme le léopard ou le zébré, s’adaptent particulièrement bien à cette technique.

Et en 2026, la beauté est plus que jamais une affaire d’expression personnelle. Le blooming gel arrive ainsi au bon moment : il offre un équilibre parfait entre créativité et élégance, sans nécessiter de strass, de relief ou d’accessoires supplémentaires. Chaque ongle devient une petite œuvre abstraite. Vous pouvez l’adapter à vos envies, à votre humeur, à votre style. Ongles courts et naturels, longueurs affirmées, formes carrées ou amande : cette technique s’adapte à toutes les morphologies et célèbre toutes les mains.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OXFORD GEL NAILS (@georgieporgie.nails)

Avec son effet diffus et artistique, le blooming gel s’impose ainsi déjà comme l’une des grandes tendances manucure du printemps 2026. Bien sûr, comme toute pose de gel, le blooming gel nécessite une dépose spécifique. Il est recommandé de la faire réaliser en institut afin de préserver la santé de l’ongle naturel.