Les dermatologues alertent : ce duo beauté phare de l’été est à éviter !

L’été c’est : le soleil qui caresse la peau, les apéros en terrasse, les sandales qu’on dégaine comme un superpouvoir du bien-être… et bien sûr, notre arsenal beauté estival. Vous savez, ce moment où, armée de votre crème solaire indice 50 et de votre spray anti-moustique, vous pensez être parée pour dominer la plage ou le jardin sans coup de soleil ni piqûre ? Eh bien, mauvaise nouvelle : les dermatologues viennent de tirer la sonnette d’alarme. Une étude publiée le 4 mars 2025 dans la revue Parasites and Vectors révèle que le combo crème solaire + répulsif anti-moustique, pourtant ultra-populaire chaque été, pourrait en réalité faire plus de mal que de bien.

Un duo pas si gagnant que ça

C’est une équipe de chercheurs du CNRS, de l’IRD et de l’Université de Montpellier qui a mené cette enquête. Leur objectif : analyser comment notre peau réagit lorsqu’on applique ces deux produits en même temps. Spoiler alert : la réponse est « mal ». Selon Abdel Aouacheria, qui a dirigé l’étude, le constat est sans appel : « lorsque la crème solaire et le répulsif sont utilisés conjointement, la protection contre les UV chute de 50 % ».

Oui, vous avez bien lu : moitié moins efficace. Autrement dit, ce que vous pensiez être une double protection se transforme en demi-défense. Comme quoi, même les routines les mieux intentionnées peuvent avoir des effets secondaires insoupçonnés.

Pourquoi ce mélange pose problème ?

Les chercheurs ont utilisé des biopsies de peau humaine, soumises ensuite à des rayonnements UV – à la fois artificiels et naturels – pour simuler une exposition solaire réaliste. Résultat : les cellules cutanées réagissent moins bien lorsque crème et répulsif sont mélangés sur l’épiderme.

Grâce à l’intelligence artificielle, les scientifiques ont pu analyser avec précision la réaction cellulaire. Et la conclusion est limpide : « la combinaison altère l’efficacité du filtre solaire, comme si les composants des deux produits entraient en conflit et faisaient baisser leur taux de protection ». L’effet est comparable à celui de mettre une vitre teintée sur des lunettes de soleil déjà rayées : vous croyez être protégée, mais votre peau, elle, prend tout de plein fouet.

Et les produits 2-en-1 dans tout ça ?

Bonne question. Les fameux produits hybrides, qui combinent protection solaire et répulsif anti-moustique dans un même flacon, semblent un peu mieux s’en sortir. L’étude indique que les données sont « moins catégoriques » à leur sujet. Cela ne signifie pas qu’ils sont parfaits, mais qu’ils méritent d’être étudiés plus en profondeur.

Ces formules sont conçues pour que les différents composants cohabitent harmonieusement, contrairement à un mélange « fait maison » en superposant deux produits indépendants. Attention : prudence reste de mise. Les chercheurs appellent à plus d’études pour confirmer leur innocuité réelle à long terme.

Comment vous protéger intelligemment cet été ?

Heureusement, il ne s’agit pas de choisir entre devenir une cible volante pour moustiques ou rôtir façon merguez au soleil. Il existe des solutions simples et bienveillantes pour votre peau, sans tomber dans le piège du « tout-en-un » mal calibré. Voici quelques conseils validés par les pros :

Appliquez d’abord la crème solaire, attendez au moins 20 à 30 minutes, puis seulement ajoutez le répulsif. Ce délai permet à la crème de bien pénétrer la peau.

Optez pour des vêtements protecteurs : un chapeau à larges bords, des lunettes de soleil oversize et des tissus anti-UV peuvent être vos meilleurs alliés.

Si vous restez en zone à moustiques toute la journée, réappliquez le répulsif uniquement sur les zones non protégées par un tissu. Moins de mélange, plus d’efficacité.

Cette étude soulève une réflexion intéressante : dans notre volonté de bien faire, on superpose parfois trop de produits sans se demander s’ils sont compatibles. Une peau en bonne santé n’a pas besoin d’être parfaite, elle a besoin d’être respectée. Alors, avant votre prochain bain de soleil ou votre escapade en forêt tropicale (ou en terrasse), retenez ceci : plus n’est pas toujours mieux. Le combo crème solaire + répulsif mal orchestré peut saboter votre protection.