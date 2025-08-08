Ce déo-crème noté 100 sur Yuka cartonne avec juste 7 ingrédients, la simplicité qui fait mouche

Incroyable mais vrai : un déodorant qui obtient la note maximale sur Yuka grâce à une formule ultra-courte ? C’est le pari relevé par Energie Fruit, qui secoue le rayon hygiène avec son déo-crème 48h.

Ce petit ovni de salle de bains a surpris tout le monde en affichant seulement 7 ingrédients sur sa liste INCI. En pleine vague du minimalisme cosmétique, ce produit fait parler de lui pour de très bonnes raisons.

La composition la plus clean jamais vue pour un déo noté 100/100

Quand on parcourt la liste INCI de la plupart des déodorants classiques, l’effet est souvent décourageant. Trop d’ingrédients, des noms impossibles à prononcer, des substances controversées… La promesse d’Energie Fruit : une composition 100 % d’origine naturelle, validée par Ecocert et végane, qui coche toutes les cases de la transparence.

Ingrédients phares Rôle dans la formule Beurre de karité Apaise et nourrit la peau Huile de coco Protège et hydrate Fécule de maïs Absorbe l’humidité Bicarbonate de soude Neutralise les odeurs Colorant naturel Teinte douce issue de racine Parfum naturel Senteur framboise, monoï ou pêche Vitamine E Antioxydant et conservateur

Pourquoi ce déodorant séduit tous les profils… et surtout Yuka ?

Les consommateurs cherchent aujourd’hui la simplicité et la sécurité, surtout quand il s’agit de ce qu’on applique sur la peau tous les jours. Ce déodorant coche toutes les cases : efficacité prouvée 48h, zéro ingrédient controversé, formule bio, et même une option 0 déchet. L’ajout de beurre de karité et d’huile de coco garantit un confort longue durée, sans agression pour les peaux sensibles. La fécule de maïs et le bicarbonate assurent la fraîcheur, pendant que le parfum 100 % naturel prolonge la sensation de propreté.

Obtenir 100/100 sur Yuka, c’est rare : la note parfaite rassure même les plus sceptiques. Le produit gagne encore des points grâce à son petit prix (6,49 €), loin du cliché du “greenwashing” onéreux.

Minimalisme, efficacité, plaisir : le combo gagnant de l’été

Choisir un déo clean ne veut pas dire sacrifier la sensorialité. Energie Fruit décline son déo-crème en plusieurs parfums naturels, de la framboise au monoï, pour que chaque geste soit un vrai plaisir. La texture crème fond sous les doigts, ne laisse pas de traces, et transforme l’application en rituel feel-good. À l’heure où beaucoup de déodorants cachent des dizaines d’ingrédients superflus, ce produit prouve qu’on peut conjuguer efficacité et transparence.

Points forts du déo-crème Energie Fruit 7 ingrédients naturels, rien de plus Noté 100/100 sur Yuka Certification Ecocert et vegan Efficacité 48h prouvée, testé en conditions réelles Convient aux peaux sensibles Prix mini, packaging éco-responsable

On pensait tout savoir sur les déodorants, mais cette formule minimaliste change donc la donne. Énergie Fruit rappelle que la vraie innovation, c’est parfois le retour à l’essentiel. Avec seulement 7 ingrédients, ce déo-crème coche toutes les cases des exigences actuelles : efficacité, composition transparente, accessibilité et respect de la peau.