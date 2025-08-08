Ce déo-crème noté 100 sur Yuka cartonne avec juste 7 ingrédients, la simplicité qui fait mouche

Jennifer Larcher
deo creme
Photo de user18526052 (Freepik)

Incroyable mais vrai : un déodorant qui obtient la note maximale sur Yuka grâce à une formule ultra-courte ? C’est le pari relevé par Energie Fruit, qui secoue le rayon hygiène avec son déo-crème 48h.

Ce petit ovni de salle de bains a surpris tout le monde en affichant seulement 7 ingrédients sur sa liste INCI. En pleine vague du minimalisme cosmétique, ce produit fait parler de lui pour de très bonnes raisons.

La composition la plus clean jamais vue pour un déo noté 100/100

Quand on parcourt la liste INCI de la plupart des déodorants classiques, l’effet est souvent décourageant. Trop d’ingrédients, des noms impossibles à prononcer, des substances controversées… La promesse d’Energie Fruit : une composition 100 % d’origine naturelle, validée par Ecocert et végane, qui coche toutes les cases de la transparence.

Ingrédients phares Rôle dans la formule
Beurre de karité Apaise et nourrit la peau
Huile de coco Protège et hydrate
Fécule de maïs Absorbe l’humidité
Bicarbonate de soude Neutralise les odeurs
Colorant naturel Teinte douce issue de racine
Parfum naturel Senteur framboise, monoï ou pêche
Vitamine E Antioxydant et conservateur

Pourquoi ce déodorant séduit tous les profils… et surtout Yuka ?

Les consommateurs cherchent aujourd’hui la simplicité et la sécurité, surtout quand il s’agit de ce qu’on applique sur la peau tous les jours. Ce déodorant coche toutes les cases : efficacité prouvée 48h, zéro ingrédient controversé, formule bio, et même une option 0 déchet. L’ajout de beurre de karité et d’huile de coco garantit un confort longue durée, sans agression pour les peaux sensibles. La fécule de maïs et le bicarbonate assurent la fraîcheur, pendant que le parfum 100 % naturel prolonge la sensation de propreté.

Obtenir 100/100 sur Yuka, c’est rare : la note parfaite rassure même les plus sceptiques. Le produit gagne encore des points grâce à son petit prix (6,49 €), loin du cliché du “greenwashing” onéreux.

Minimalisme, efficacité, plaisir : le combo gagnant de l’été

Choisir un déo clean ne veut pas dire sacrifier la sensorialité. Energie Fruit décline son déo-crème en plusieurs parfums naturels, de la framboise au monoï, pour que chaque geste soit un vrai plaisir. La texture crème fond sous les doigts, ne laisse pas de traces, et transforme l’application en rituel feel-good. À l’heure où beaucoup de déodorants cachent des dizaines d’ingrédients superflus, ce produit prouve qu’on peut conjuguer efficacité et transparence.

Points forts du déo-crème Energie Fruit
7 ingrédients naturels, rien de plus
Noté 100/100 sur Yuka
Certification Ecocert et vegan
Efficacité 48h prouvée, testé en conditions réelles
Convient aux peaux sensibles
Prix mini, packaging éco-responsable

 

On pensait tout savoir sur les déodorants, mais cette formule minimaliste change donc la donne. Énergie Fruit rappelle que la vraie innovation, c’est parfois le retour à l’essentiel. Avec seulement 7 ingrédients, ce déo-crème coche toutes les cases des exigences actuelles : efficacité, composition transparente, accessibilité et respect de la peau.

Jennifer Larcher
Passionnée par le bien-être, la mode et l’acceptation de soi, j'explore chaque jour les sujets qui comptent vraiment pour les femmes. À travers mes articles, je partage astuces, conseils et coups de cœur pour aider chacune à se sentir belle, confiante et épanouie.
