Cheveux qui graissent vite : les causes les plus fréquentes qu’on sous-estime

Un shampoing le matin, une queue de cheval limp dès le soir : pour beaucoup, le constat est familier et un peu frustrant. Pourquoi nos cheveux regraissent-ils si rapidement, parfois en moins de 24 heures ? La réponse n’est pas toujours là où on l’imagine. En réalité, plusieurs facteurs du quotidien, souvent négligés, peuvent jouer un rôle bien plus important que la simple génétique. Tour d’horizon des causes les plus fréquentes, à la lumière des conseils de dermatologues.

Se laver les cheveux trop souvent : l’effet rebond

C’est la cause numéro un, et la plus paradoxale. Quand on a les cheveux gras, on a tendance à les laver tous les jours. Sauf que ce réflexe, loin d’arranger les choses, peut au contraire accentuer le problème. Selon la Columbia Skin Clinic, un shampoing trop fréquent ou trop agressif irrite le cuir chevelu, qui se met alors à produire encore plus de sébum pour se protéger. C’est ce qu’on appelle l' »effet rebond ».

Le coupable est souvent dans la formule du produit : les shampoings contenant des sulfates (comme le sodium lauryl sulfate) ont tendance à décaper le cuir chevelu, qui sur-réagit en redoublant la production de sébum. La solution ? Espacer les shampoings (un jour sur deux, voire moins) et privilégier des formules douces, sans sulfates agressifs.

Les hormones, ces alliées capricieuses

Le sébum est en grande partie régulé par les hormones, en particulier les androgènes. Et leurs fluctuations peuvent transformer notre cuir chevelu en véritable montagne russe. Les périodes de stress, le cycle menstruel, la grossesse, la ménopause ou la prise de certains traitements médicamenteux peuvent toutes provoquer une augmentation soudaine de la production de sébum. Healthline rappelle d’ailleurs que le cortisol, l’hormone du stress, peut jouer un rôle direct sur l’activité des glandes sébacées. Une bonne raison de plus pour intégrer des moments de détente à sa routine.

L’accumulation de produits coiffants : un piège silencieux

Sprays, laques, cires, sérums, sans rincer… Tous ces produits, aussi efficaces soient-ils, peuvent s’accumuler sur le cuir chevelu et étouffer les follicules pileux. Résultat : un effet « lourd », un cuir chevelu qui respire moins, et un sébum qui s’installe plus rapidement. Le shampoing sec, en particulier, est un bon dépanneur entre deux lavages, mais utilisé trop régulièrement, il finit par former une couche qui piège oils et résidus. L’idéal : effectuer une fois par semaine un shampoing clarifiant ou un gommage doux du cuir chevelu pour nettoyer en profondeur sans agresser.

Toucher ses cheveux (ou les attacher mouillés)

C’est un geste anodin et souvent inconscient, mais qui a son importance. Passer ses doigts dans ses cheveux ou les manipuler tout au long de la journée transfère le sébum des mains vers les longueurs. Même chose pour les oreillers et taies non changés régulièrement, ou les brosses à cheveux jamais nettoyées : ils accumulent sébum, peaux mortes et résidus de produits, qui se redéposent sur les cheveux dès le lendemain.

Climat, alimentation et cas particuliers. Le climat influe également : la chaleur et l’humidité stimulent la production de sébum, tandis que la transpiration le rend plus visible. Une alimentation déséquilibrée, riche en sucres ou en aliments ultra-transformés, peut aussi favoriser l’inflammation et donc l’excès de sébum. À l’inverse, les acides gras oméga-3 (poissons gras, graines de lin) aident à réguler. Dans certains cas, des cheveux qui graissent très vite peuvent aussi être liés à une dermite séborrhéique, une affection cutanée qui touche environ 11 % de la population selon la Cleveland Clinic. Si l’oléosité s’accompagne de pellicules grasses, de démangeaisons ou de rougeurs persistantes, mieux vaut consulter un dermatologue, qui pourra proposer un traitement adapté.

Avoir les cheveux qui graissent vite n’est ni une fatalité, ni un signe de « mauvaise hygiène ». C’est souvent le résultat de petits déséquilibres entre nos hormones, nos habitudes capillaires et nos gestes du quotidien. En espaçant les shampoings, en choisissant des formules douces et en prenant soin de son cuir chevelu comme on prend soin de sa peau, on peut peu à peu retrouver des cheveux plus légers, plus longtemps. Et surtout, on apprend à composer avec son cuir chevelu, en bonne intelligence.