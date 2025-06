« Ça fait plus de 10 ans que je ne porte pas de déo » : comment elle l’a remplacé

Le déodorant est bien ancré dans les vanity. Sous forme de bombe ou de stick, il revient sur les aisselles dès que la transpiration se fait sentir ou que l’odeur se corse sous les bras. Toutefois, certaines personnes y renoncent par souci de bien-être ou d’écologie. C’est le cas de Cynthia, une créatrice de contenus française qui ne jure que par le naturel et qui éduque à une routine beauté plus consciente et avertie.

Arrêter le déodorant, un choix qui fait sens

S’appliquer du déodorant est presque aussi machinal que se brosser les dents. Pas question de sortir de la maison sans avoir badigeonné ses aisselles au préalable. Par ces fortes chaleurs, beaucoup gardent même un déodorant compact à portée de main pour camoufler les odeurs corporelles et faire souffler un pschit vanillé ou floral dans ce pli mouillé. Même si la transpiration est naturelle et précieuse, elle peut vite laisser des traces dans l’air et incommoder le peuple. C’est en partie la raison pour laquelle le déodorant a été inventé : pour donner une sensation de fraîcheur longue durée.

Sauf que si le déodorant est un bon camouflage olfactif, c’est aussi un réservoir d’ingrédients chimiques. Certes, il fait barrage aux gouttes de sueur, mais il abrite un tas de perturbateurs endocriniens et d’autres substances controversées. Deux études de 2018 ont d’ailleurs fait le lien entre une utilisation quotidienne de déodorant et une augmentation du taux de cancer du sein, surtout s’il est appliqué sur une peau tout juste rasée.

Cynthia K, créatrice de contenu green, l’a banni de sa trousse de toilette. Cela fait dix ans qu’elle a raccroché ce stick chimique et elle n’a pas du tout la sensation d’un manque dans ses ablutions. Touchée par un cancer du sein en 2017, elle redouble de vigilance avec ce qui entre en contact avec sa peau. Elle puise dans la nature, véritable boutique de cosmétique à ciel ouvert, pour prendre soin d’elle. Mère Nature détient des potions qui rivalisent avec celles exposées dans les rayons. Il suffit de parcourir son feed, foisonnant d’astuces, pour en faire le constat.

Une routine 100% naturelle et maison

Si Cynthia a tiré un trait sur le déodorant, elle ne laisse pas pour autant ses aisselles à nu. Actuellement en train de façonner un être humain dans son ventre, elle a une transpiration plus corsée que d’habitude. Dans une vidéo, elle prouve que le déodorant n’a pas le monopole des dessous de bras. C’est surtout « la solution de facilité ». Avec son application éclair et son format pratique, il se fond dans nos modes de vie à toute vitesse. Or, Cynthia, elle fait un travail de fond sur ses aisselles.

Pour ne pas troubler les narines de ses voisins de wagon ou ses collègues de bureau, elle se concocte une mixture à base d’argile verte, de vinaigre de cidre et d’hydrolat d’hamamélis. Ce fabuleux trio est plus prometteur qu’un déodorant prêt à l’emploi. À la fois absorbant, antibactérien et purifiant, il neutralise sainement les odeurs, sans déteindre sur la santé. Cynthia fait cette détox une fois par semaine et les résultats sont plus que convaincants.

Et à la place du stick artificiel, qui laisse souvent un fini collant, elle applique un morceau de citron sur ses aisselles. Cette rondelle, plus destinée à nos cocktails estivaux qu’à nos routines, procure une fraîcheur instantanée. Cet agrume est également réputé pour réguler le pH, tuer les bactéries et resserrer les pores.

Bonus : un jus anti-odeur pour allier l’utile à l’agréable

En complément de cette routine bien rodée, soutenue par Mère Nature, Cynthia a aussi une autre astuce secrète pour adoucir son odeur corporelle et elle ne se situe pas dans un flacon, mais dans un verre à pied. En parallèle de ce rituel prometteur, qui passe par l’extérieur, elle nourrit aussi son corps de l’intérieur avec un jus vertueux.

De la poudre de baobab, quelques graines de basilic, de l’anis étoilé, un concombre et du citron, le tout dilué dans un peu d’eau et c’est une averse de bienfaits qui s’abat sur le corps. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce cocktail rafraîchit aussi bien le palais que l’odeur des aisselles.

Petit rappel pour la route : la transpiration n’est pas un signe de laisser-aller ou un manque d’hygiène. C’est un mécanisme naturel du corps humain pour refroidir l’organisme. Rien de sale ou de négligent. D’où l’importance de revenir à l’essentiel et d’adopter des gestes beauté qui répondent à une question de bien-être et non pas à cette injonction à sentir la rose H24.