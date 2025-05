Cheveux plats ? Voici la technique que les stars adorent sur la Croisette

Chaque année, le Festival de Cannes n’est pas seulement l’occasion de découvrir les films les plus attendus du moment. C’est aussi le théâtre d’un véritable défilé de tendances beauté. Et sur les marches, cette année 2025, une astuce capillaire à la fois simple, gratuite et bluffante a conquis de nombreuses célébrités : la raie sur le côté.

Un secret bien gardé pour un volume instantané

Vous en avez assez des racines qui retombent mollement dès la première heure de la journée ? Cette technique toute simple pourrait bien changer la donne. Changer sa raie de côté – surtout si vous la portez au même endroit depuis des années – permet de réveiller instantanément le volume des racines.

C’est l’effet « pli naturel » : lorsque les cheveux tombent toujours dans la même direction, ils s’aplatissent au fil du temps. En bousculant cette habitude, on casse ce pli et on redonne un rebond naturel à la chevelure.

Sur le tapis rouge, un effet chic et maîtrisé

Lors de la cérémonie d’ouverture de Cannes 2025, plusieurs stars ont ainsi adopté cette raie sur le côté, avec un résultat aussi élégant que moderne. Qu’elle soit très marquée ou plus floue, associée à des ondulations douces ou à une chevelure parfaitement lissée, cette astuce capillaire a su séduire par son équilibre parfait entre glamour et décontraction. La raie devient ici un véritable outil de mise en valeur : elle structure le visage, rehausse les traits, attire la lumière sur le regard.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Comment adopter cette technique chez vous ?

Voici comment réussir une raie sur le côté volumisante en quelques étapes :

Commencez sur cheveux secs ou légèrement humides. Démêlez soigneusement l’ensemble de la chevelure. Avec un peigne fin, tracez une ligne nette en partant de l’arcade sourcilière (à gauche ou à droite, selon votre préférence) jusqu’à l’arrière du crâne. Laissez retomber naturellement les cheveux de chaque côté. Déjà, le volume se crée aux racines. Optionnel : appliquez un spray texturisant ou une mousse volumatrice pour accentuer l’effet. Fixez avec un peu de laque, ou laissez les mèches libres pour un rendu plus souple et naturel.

Pour un effet encore plus aérien, séchez vos cheveux la tête en bas avant de tracer votre raie. Ce petit geste supplémentaire renforcera le rebond.

Une astuce zéro euro aux résultats visibles

Ce qui rend cette technique particulièrement séduisante, c’est qu’elle ne nécessite ni outil chauffant, ni accessoire sophistiqué. Elle convient à tous les types de cheveux : lisses, ondulés, bouclés, courts ou longs. Elle se prête aussi bien aux looks de soirée qu’aux coiffures de journée. En bref, un changement minimal pour un maximum d’effet.

Preuve qu’il n’est ainsi pas toujours nécessaire d’en faire trop pour sublimer sa chevelure, la raie sur le côté s’impose comme le geste beauté malin de la saison. Inspirée des stars de la Croisette, cette astuce gratuite et facile à adopter insuffle immédiatement du style et du volume, même aux cheveux les plus plats.