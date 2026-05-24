Elle utilise une cuillère pour faire son eyeliner et internet adore le résultat

Et si l’accessoire idéal pour réussir son trait d’eyeliner se trouvait déjà dans votre tiroir de cuisine ? C’est en tout cas le pari de la créatrice de contenu beauté Elizabeth (@probbeauty), qui a partagé sur TikTok une astuce aussi simple qu’efficace : utiliser une cuillère comme pochoir pour dessiner un eyeliner net et symétrique. La vidéo a immédiatement séduit les internautes, nombreux à saluer un résultat à la fois précis et accessible, même pour les moins expérimentés en maquillage.

Une astuce maquillage

L’astuce de la cuillère n’est pas totalement nouvelle dans l’univers de la beauté sur les réseaux sociaux, mais la démonstration d’Elizabeth (@probbeauty) lui a offert un nouveau souffle. Le principe est simple : plutôt que de tracer son trait à main levée, au risque d’obtenir un résultat tremblant ou asymétrique, on utilise les formes arrondies d’une cuillère comme guide. Un geste malin qui transforme un ustensile du quotidien en véritable outil de maquillage, sans aucun achat supplémentaire.

Le manche pour la ligne du bas

La technique se déroule en deux temps. Dans un premier temps, la créatrice utilise le manche de la cuillère, droit et fin, pour dessiner la ligne inférieure de l’eyeliner. En positionnant le manche dans le prolongement de l’œil, vers la tempe, Elizabeth (@probbeauty) obtient une base droite et nette, qui servira de guide pour l’amorce du trait. Cette première étape permet de définir l’angle du futur « cat eye » avec une grande précision, tout en évitant les hésitations du tracé à main levée.

Le bord incurvé pour la ligne du haut

Dans un second temps, Elizabeth (@probbeauty) retourne la cuillère pour utiliser cette fois son bord arrondi. Appliqué délicatement contre la paupière, cet arrondi naturel sert de pochoir pour dessiner la ligne supérieure de l’eyeliner, en suivant harmonieusement la forme de l’œil. Le résultat : un trait régulier, qui remonte joliment vers l’extérieur et vient rejoindre la base tracée à l’étape précédente. En combinant ces deux mouvements, on obtient un eyeliner graphique et symétrique en quelques secondes seulement.

Pourquoi cette astuce séduit autant

Le succès de cette astuce repose sur plusieurs atouts. D’abord, sa simplicité : nul besoin d’investir dans des accessoires coûteux, une simple cuillère suffit. Ensuite, sa précision : les arrondis de l’ustensile offrent un guide fiable, particulièrement utile pour celles et ceux qui peinent à réaliser un trait régulier. Enfin, son accessibilité : l’astuce convient aux débutantes comme aux plus expérimentées, et s’adapte à différentes formes d’yeux. Dans les commentaires, les internautes saluent un résultat « bluffant » et promettent d’essayer la méthode.

Avec cette astuce de la cuillère, Elizabeth (@probbeauty) rappelle ainsi que la beauté n’a pas toujours besoin d’outils sophistiqués pour donner de beaux résultats. Une démonstration maligne et accessible, qui prouve qu’avec un peu d’ingéniosité, le contenu de notre cuisine peut parfois venir au secours de notre trousse de maquillage.