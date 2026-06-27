Cette manucure rose façon milkshake s’annonce comme la tendance de l’été

Entre douceur et éclat, une nouvelle manucure s’invite sur les mains cet été 2026. Baptisée « strawberry milkshake nails », elle séduit par son rose crémeux et lumineux, inspiré du célèbre milkshake à la fraise. Une tendance minimaliste qui mise sur la simplicité plutôt que sur les « effets spectaculaires ».

La manucure qui mise sur la délicatesse

Après plusieurs saisons marquées par les nail arts sophistiqués, place à un style plus épuré. Les « strawberry milkshake nails » se distinguent par une teinte à mi-chemin entre le rose pastel et le blanc lacté, pour un résultat gourmand et tout en douceur. L’objectif ? Des ongles à l’apparence fraîche, lumineuse et élégante. Une esthétique qui s’accorde parfaitement avec les envies de légèreté de la saison estivale.

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Une couleur qui sublime toutes les carnations

L’un des atouts de cette nuance est sa polyvalence. Sur une peau claire, elle apporte une touche de fraîcheur. Sur une peau hâlée, elle crée un joli contraste lumineux. Et sur les peaux plus foncées, elle révèle tout son éclat grâce à son fini délicatement crémeux. En bref, cette teinte peut être adoptée selon vos envies, quel que soit votre teint.

Le secret ? Une finition ultra brillante

Ce qui fait toute la différence, ce n’est pas seulement la couleur, mais aussi son rendu. Les « strawberry milkshake nails » affichent un fini crémeux, légèrement opaque, rehaussé d’un top coat brillant qui rappelle l’aspect lisse et gourmand d’un véritable milkshake. Deux fines couches de vernis suffisent généralement à obtenir cet effet, à condition de préparer les ongles avec soin en les limant et en les hydratant au préalable.

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Une tendance qui suit le retour du minimalisme

Cette manucure s’inscrit dans une vague plus large qui privilégie les couleurs douces et intemporelles. Jaune beurre, lilas pastel, rose nude… les palettes estivales célèbrent les nuances lumineuses et faciles à porter, aussi bien dans la mode que dans la beauté. Sans surprise, les réseaux sociaux ont largement contribué à populariser cette tendance, devenue l’une des manucures les plus partagées du moment.

Une tendance, jamais une obligation

Si cette manucure vous plaît, libre à vous de l’adopter… ou non. Avoir les ongles vernis n’est en aucun cas un passage obligé, en été comme le reste de l’année. Peu importe votre genre, vos habitudes ou la longueur de vos ongles, vous n’avez pas à répondre à une quelconque injonction visant à afficher des mains ou des pieds prétendument « parfaits ». Une manucure est un choix esthétique, pas un indispensable. Vos mains et vos pieds n’ont pas besoin d’être transformés pour être beaux : vous faites simplement ce qui vous fait plaisir.

En conclusion, avec son rose délicatement lacté et son fini brillant, la manucure « strawberry milkshake » s’impose comme l’une des tendances les plus douces de l’été. Facile à porter et résolument minimaliste, elle séduira celles et ceux qui aiment les looks discrets. Libre à vous de l’adopter… ou de l’ignorer. Après tout, la plus belle tendance est celle qui vous permet de vous sentir bien, avec ou sans vernis.