Problèmes de peau : ce lien surprenant avec l’anxiété et la dépression

Acné, eczéma ou psoriasis touchent près de 2 milliards de personnes dans le monde et génèrent souvent un mal-être profond. Ces affections visibles créent un cercle vicieux où stress et symptômes s’alimentent mutuellement.

Une étude européenne majeure

L’étude « The Psychological Burden of Skin Diseases », publiée dans le Journal of Investigative Dermatology , a interrogé 3 635 patients dermatologiques et 1 359 témoins dans 13 pays européens. Menée par F.J. Dalgard et al., elle montre que 10,1% des patients cutanés présentent une dépression clinique (vs 4,3% chez les témoins), 17,2% une anxiété (vs 11,1%) et 12,7% des idées suicidaires (vs 8,3%).

Le cercle vicieux peau-stress

Le cortisol libéré par le stress aggrave l’inflammation cutanée (psoriasis, eczéma), tandis que les lésions visibles provoquent honte, isolement et perte de confiance. Chez les jeunes avec acné sévère, le risque de dépression double ; l’eczéma chronique triple les troubles anxieux. Jusqu’à 5% des cas graves mènent à des pensées suicidaires.

Données chocs par pathologie

Psoriasis (17,4% des cas), infections cutanées (6,8%), eczéma (6,4%) et acné (5,9%) dominent. Les femmes (56,5% des patients) sont surreprésentées, avec un âge moyen de 47 ans. Stress récent (35,6%) et comorbidités physiques (28,8%) amplifient le fardeau psychologique.