Cette forme de manucure est très flatteuse pour toutes les mains

Les ongles courts sont de retour en force, bousculant les codes de la manucure dite sophistiquée longtemps dominée par les ongles longs. Aujourd’hui, la forme squoval (un subtil mélange entre le carré et l’ovale) s’impose comme la meilleure option pour sublimer les ongles courts. À la fois élégante, résistante et naturelle, cette forme séduit par sa polyvalence et son raffinement.

La forme squoval : élégance et praticité réunies

La forme squoval, contraction de « square » et « oval », incarne l’équilibre parfait entre modernité et douceur. Contrairement à la forme carrée classique, ses bords arrondis apportent un effet plus naturel et moins rigide. Voici pourquoi elle est la star des manucures pour ongles courts :

Confort et résistance : les bords adoucis rendent les ongles moins vulnérables aux cassures, un avantage indéniable pour les personnes qui mènent un quotidien actif.

Illusion d'élongation : cette forme donne une impression de doigts plus longs et fins, une astuce beauté idéale pour affiner visuellement les mains.

Universelle et flatteuse : la forme squoval convient à toutes les morphologies d'ongles, ce qui en fait un choix sûr et intemporel.

Pour magnifier vos ongles courts, il suffit de choisir les bonnes couleurs et finitions de vernis. La tendance actuelle met en avant deux styles bien distincts :

Les teintes minimalistes : les vernis nude, transparents ou pastel restent indémodables et apportent une touche discrète et soignée.

Les couleurs audacieuses : les nuances intenses comme le rouge rubis, le bleu nuit ou encore le noir glossy transforment vos ongles en véritables accessoires de mode.

Mais ce n’est pas tout. Le nail art est en pleine explosion ! Les ongles courts offrent une toile idéale pour des motifs minimalistes comme des lignes géométriques, des petits cœurs ou des effets marbrés subtils. Pour les plus audacieux·ses, des incrustations de strass ou des touches métalliques ajoutent un éclat sophistiqué.

La tendance nail art : créativité sur ongles courts

Longtemps réservée aux ongles longs, la mode du nail art s’invite désormais sur les ongles courts, prouvant que style et longueur ne sont pas incompatibles. Voici quelques inspirations tendance :

Les designs géométriques : faciles à réaliser, ces motifs apportent un look moderne et épuré.

Les effets métalliques ou chromés : très en vogue, ils apportent un fini futuriste et glamour.

Les motifs floraux ou abstraits : parfaits pour celles qui cherchent une touche de délicatesse.

Pourquoi adopter les ongles courts en 2025 ?

En plus d’être pratiques et résistants, les ongles courts symbolisent une esthétique naturelle et accessible. Avec la forme squoval et les multiples options de nail art disponibles, il est possible de conjuguer simplicité et créativité pour des mains impeccables en toute occasion.

Alors, prêt·e à adopter la tendance des ongles courts squoval et à laisser parler votre imagination avec un nail art original ? Faites briller vos ongles, quelle que soit leur longueur !