Ces habitudes abîment les cheveux sans qu’on s’en rende compte

Des cheveux ternes, cassants ou fourchus ? Ce n’est ni un drame ni une fatalité, et certainement pas une raison de culpabiliser. Cela peut arriver à tout le monde. Si l’état de votre chevelure vous dérange et que vous souhaitez lui redonner de la vitalité, quelques habitudes du quotidien méritent simplement d’être revues.

La chaleur, un réflexe qui fragilise les longueurs

Sèche-cheveux, lisseur ou fer à boucler font souvent partie de la routine beauté. Pourtant, lorsqu’ils sont utilisés très régulièrement ou à une température élevée, ils peuvent dessécher la fibre capillaire et favoriser la casse. La bonne nouvelle ? Il n’est pas nécessaire de les bannir. Réduire leur fréquence d’utilisation, privilégier une température plus douce et appliquer un soin thermoprotecteur avant le coiffage permettent déjà de limiter leur impact.

Des shampoings trop fréquents peuvent déséquilibrer le cuir chevelu

Laver ses cheveux tous les jours n’est pas forcément le meilleur réflexe. Des shampoings répétés, surtout avec de l’eau très chaude, peuvent éliminer le film protecteur naturel du cuir chevelu. En réaction, celui-ci peut produire davantage de sébum, donnant l’impression que les cheveux regraissent encore plus vite. Espacer progressivement les lavages et préférer une eau tiède aide souvent à préserver l’équilibre naturel de la chevelure.

Attention au démêlage sur cheveux mouillés

Lorsqu’il est mouillé, le cheveu est plus souple… mais aussi plus fragile. Un brossage énergique ou une brosse inadaptée peuvent alors provoquer des cassures. Pour préserver les longueurs, mieux vaut utiliser un peigne à dents larges ou une brosse conçue pour les cheveux humides. Commencez toujours par les pointes avant de remonter doucement vers les racines : un geste simple qui fait toute la différence.

Les coiffures très serrées ne sont pas toujours vos alliées

Queue-de-cheval ultra-tendue, chignon plaqué ou tresses très serrées offrent un résultat impeccable, mais sollicitent fortement les racines. À la longue, cette tension répétée peut fragiliser la chevelure et favoriser une chute localisée. Alterner les coiffures, les porter un peu plus souples et choisir des élastiques plus doux permet de limiter cette pression quotidienne.

Les pointes ont aussi besoin d’attention

Repousser indéfiniment le rendez-vous chez le coiffeur n’aide pas les pointes déjà fragilisées. Les fourches ont tendance à remonter le long de la fibre, ce qui peut donner un aspect moins soigné aux longueurs. Même constat pour les soins : faire l’impasse sur l’après-shampoing ou le masque prive les cheveux d’un apport précieux en nutrition et en hydratation. Une coupe régulière et des soins adaptés contribuent à garder des cheveux souples, brillants et agréables à coiffer.

Les petits gestes qui changent tout

Préserver sa chevelure ne demande pas forcément de bouleverser toute sa routine. Quelques habitudes simples peuvent faire la différence :

Limiter l’utilisation des appareils chauffants.

Espacer les shampoings lorsque c’est possible.

Démêler les cheveux avec douceur.

Alterner les coiffures pour éviter une tension permanente.

Hydrater les longueurs avec des soins adaptés.

Dormir sur une taie d’oreiller en satin et protéger ses cheveux du soleil ou du chlore lorsque cela est nécessaire.

Au fil du temps, ces petits ajustements aident à préserver la force, la souplesse et l’éclat de la chevelure.

Avoir des cheveux ternes, cassants ou fourchus ne définit ainsi en rien la beauté de votre chevelure. C’est une situation courante qui peut avoir de nombreuses causes. Si vous souhaitez leur redonner un coup d’éclat, il suffit souvent de revoir quelques habitudes du quotidien. En adoptant une routine plus douce et plus respectueuse de vos cheveux, vous leur offrez les meilleures conditions pour révéler tout leur potentiel.