Le « sandwich shampoo », la technique capillaire qui cartonne sur TikTok

Conseils & astuces
Fabienne Ba.
Une nouvelle routine capillaire fait sensation sur TikTok : le « sandwich shampoo ». Cette méthode combine soin et shampooing pour offrir un nettoyage doux tout en maximisant l’hydratation des cheveux, particulièrement adaptée aux chevelures fragilisées.

La technique du sandwich shampoo

Contrairement à un lavage classique, le « sandwich shampoo » repose sur l’application d’un soin hydratant avant le shampooing, lequel est suivi d’une seconde couche de soin après le lavage. Cette alternance forme une protection autour de la fibre capillaire, limitant ainsi les agressions chimiques du shampooing tout en restaurant la douceur et la souplesse des cheveux. Ce soin double agit comme un bouclier et un réparateur simultanément.

This is how I do the sandwich method of hair washing. CONDITION – CLEANSE – CONDITION. Perfect way to make your salon treatment last longer 👌 #hairwashroutine #haircareroutine #sandwichmethod #showerroutine #aftercareroutine

Pourquoi cette méthode séduit-elle autant ?

Idéale pour les cheveux ayant des racines plus grasses que les pointes, elle évite d’alourdir le cuir chevelu tout en nourrissant intensément les longueurs. Les personnes aux cheveux colorés bénéficient du maintien de la couleur, tandis que les bouclées apprécient une meilleure définition des boucles sans frisottis. La réduction de la casse dans cette routine est un autre atout majeur qui justifie son succès croissant.

En résumé, le « sandwich shampoo » s’impose comme une astuce simple mais efficace pour allier hydratation et protection des cheveux. Facile à intégrer dans une routine capillaire, cette méthode séduit par sa capacité à préserver la santé du cheveu tout en répondant aux besoins spécifiques de chaque type de fibre. Que vous soyez à la recherche de douceur, de volume ou de boucles bien définies, le « sandwich shampoo » pourrait bien devenir votre geste incontournable.

