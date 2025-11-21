Ce simple bol de riz peut transformer votre salle de bain : l’astuce insolite

Émilie Laurent
Le bol de riz n’a pas seulement sa place sur votre table de cuisine, il peut aussi s’inviter dans votre salle de bain. Si vous connaissez peut-être les vertus de l’eau de riz pour le minois, vous ignorez certainement les pouvoirs de ce féculent dans votre havre de paix. Le riz est vraiment un ingrédient à tout faire.

Le bol de riz, allié contre l’humidité

En général, quand vous préparez un bol de riz, c’est pour le customiser avec gourmandise et le manger. Vous n’avez pas d’autres idées en tête. Pourtant, ce sobre bol de riz que vous concoctez les soirs de flemme peut s’avérer très utile dans votre salle de bain. L’idée n’est pas d’improviser un repas dans votre baignoire avec quelques bougies saveur pain d’épice et des concombres sur yeux. Ce bol de riz n’a pas pour vocation de finir dans votre estomac ou sur votre visage en cataplasme. Ici, le riz joue un rôle inattendu : il agit comme un absorbeur naturel d’humidité.

Vous avez certainement déjà entendu parler de cette astuce qui consiste à mettre un téléphone mouillé dans un sac de riz sec. Eh bien ce ne sont pas des salades. Le riz boit toute l’humidité. La salle de bain est aussi humide qu’une forêt tropicale d’Amérique et vos murs en portent les stigmates. L’ambiance est plus que moite. Les vapeurs de vos douches et de vos ablutions s’évacuent assez mal et finissent par écorcher le papier peint.

Les grains de riz ont cette capacité à capter l’eau contenue dans l’air ambiant, réduisant légèrement la condensation et limitant l’apparition de moisissures dans les zones les plus sensibles. C’est d’autant plus intéressant si vous n’avez pas de VMC ou si votre salle de bain est une pièce borgne.

Un geste simple pour neutraliser les odeurs

Vous trouvez que votre salle de bain a une odeur de renfermé ou de vieux linge mouillé ? Malgré les bougies à la vanille, l’encens au patchouli et les sachets de lavande, votre pièce a une odeur qui vous dérange. Ça ne sent même pas le gel douche à la coco ni le gommage au beurre de karité, pourtant forts en goût. Le bol de riz est la solution à tous vos problèmes olfactifs.

Pour aller plus loin, certaines personnes ajoutent à leur bol quelques gouttes d’huiles essentielles – lavande, citron ou eucalyptus – pour diffuser un parfum doux et naturel. En plus de capter l’humidité, le bol devient un petit diffuseur de bien-être aromatique, qui transforme votre salle de bain en un espace plus agréable et relaxant.

Une façon d’entretenir vos produits de beauté

L’humidité n’affecte pas seulement vos murs, votre plafond et vos plinthes en bois. Elle s’insinue aussi dans vos palettes, vos poudres libres et vos fards à joues. Vos essentiels beauté changent de texture, votre maquillage devient grumeleux et les principes actifs contenus dans vos soins faiblissent. Résultat : vous prenez des risques à chaque coup de pinceau. Le bol de riz, en capturant l’humidité, vous épargne des scénarios catastrophes devant le miroir et rentabilise vraiment vos produits de beauté.

Quelques conseils pratiques

Mettre un bol de riz dans sa salle de bain peut sembler anecdotique. Pourtant, c’est une technique minimaliste qui a fait ses preuves et qui a largement démontré son efficacité. Vos convives vont certainement se dire que vous aviez la tête ailleurs et que vous avez oublié votre repas dans votre salle de bain. Alors qu’en réalité, c’est un geste bien-être délibéré.  Pour maximiser l’efficacité de cette astuce, voici quelques petits conseils :

  • Choisissez un bol suffisamment large pour contenir une bonne quantité de grains.
  • Changez le riz toutes les deux à trois semaines pour éviter qu’il ne perde son efficacité ou ne développe une odeur.
  • Ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles pour parfumer la pièce et renforcer la sensation de propreté.
  • Placez-le dans un endroit stratégique, loin de l’eau directe, mais où l’air circule, comme près d’une fenêtre ou sur un rebord de meuble.

Ce petit rituel naturel peut sembler anodin, mais il contribue réellement à rendre votre salle de bain plus saine, agréable et accueillante. Alors, la prochaine fois que vous chercherez une solution pratique et douce pour améliorer votre intérieur, pensez à cette astuce venue de l’ordinaire… Le riz n’est pas seulement utile dans votre vanity et vos sérums.

