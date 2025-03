Cette astuce beauté tout droit venue du Moyen Âge refait surface

Alors que l’on pensait certaines pratiques oubliées, voilà qu’elles refont surface sur les réseaux sociaux avec un succès fulgurant. Après le retour des coiffures victoriennes et des élixirs botaniques inspirés d’anciennes recettes, une astuce beauté tout droit sortie du Moyen Âge fait une percée inattendue : le rinçage capillaire à base d’herbes et de vinaigre. Les hommes et les femmes du Moyen Âge utilisaient en effet des préparations naturelles pour laver et entretenir leur chevelure. Et aujourd’hui, cette méthode ancestrale revient sur le devant de la scène, portée par un engouement pour les soins plus doux, plus naturels et inspirés de la slow beauty.

Un rituel capillaire qui traverse les siècles

À une époque où les shampoings n’existaient pas encore sous leur forme actuelle, les soins capillaires étaient principalement composés d’ingrédients simples. Les herbes comme la camomille, le romarin ou encore la sauge étaient infusées dans de l’eau chaude, puis utilisées en rinçage pour fortifier et parfumer les cheveux. Le vinaigre de cidre, quant à lui, était un incontournable pour éliminer les impuretés et apporter de la brillance.

Cette routine capillaire, vieille de plusieurs siècles, fait aujourd’hui un retour remarqué sur TikTok et Instagram. Sous les hashtags #MedievalHair ou #HerbalRinse, on trouve des vidéos de passionnés testant ces anciens rituels, avec des résultats bluffants : des cheveux brillants et visiblement en meilleure santé.

Pourquoi ce retour en force ?

Le succès de cette tendance n’est pas anodin. Ces dernières années, de plus en plus de personnes cherchent à s’éloigner des produits capillaires contenant des sulfates, des silicones ou d’autres agents agressifs. L’idée de revenir à des soins plus doux, basés sur des plantes et des ingrédients naturels, séduit un public soucieux de l’impact des cosmétiques sur la santé et l’environnement. Il faut dire que les bienfaits de ces rituels médiévaux ne sont plus à prouver :

Brillance naturelle : le vinaigre de cidre referme les écailles des cheveux, ce qui les rend plus lisses et brillants.

Cuir chevelu apaisé : les plantes comme la lavande ou la sauge ont des propriétés antibactériennes et calmantes qui aident à réguler l’excès de sébum et à apaiser les démangeaisons.

Moins de résidus chimiques : contrairement aux après-shampoings conventionnels, les rinçages à base de plantes et de vinaigre n’alourdissent pas la fibre capillaire.

Bref, c’est un retour aux sources qui fait du bien… et qui fonctionne.

Comment adopter cette astuce médiévale aujourd’hui ?

Si vous voulez tester ce rituel capillaire ancestral, rien de plus simple. Voici une recette inspirée des pratiques du Moyen Âge, mais adaptée aux besoins actuels :

Rinçage capillaire aux herbes et au vinaigre de cidre

Ingrédients :

500 ml d’eau

2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre bio

1 cuillère à soupe de romarin séché (fortifie et stimule la pousse)

1 cuillère à soupe de camomille séchée (éclaircit et adoucit)

1 cuillère à soupe de lavande séchée (apaise et parfume)

Préparation :

Faites chauffer l’eau jusqu’à frémissement. Ajoutez les herbes et laissez infuser 15 à 20 minutes. Filtrez l’infusion et laissez-la tiédir. Ajoutez le vinaigre de cidre et mélangez bien. Après votre shampoing, versez cette préparation sur vos cheveux en dernier rinçage. Laissez poser quelques minutes avant de rincer légèrement à l’eau froide si nécessaire.

Résultat ? Des cheveux plus brillants, légers et en pleine santé, sans utiliser de produits chimiques agressifs.

Quand l’histoire inspire la beauté moderne

Ce regain d’intérêt pour les soins médiévaux s’inscrit dans une tendance plus large : celle du retour aux rituels de beauté ancestraux. En quête d’authenticité, de minimalisme et de respect du corps, de nombreuses personnes revisitent les secrets de beauté d’antan pour les adapter à nos modes de vie actuels.

Ce n’est pas la première fois qu’une pratique ancienne refait surface. On a déjà vu le retour des bains d’avoine, des huiles végétales pour le soin de la peau ou encore des techniques de massage facial issues de civilisations anciennes. Ce qui fait le charme de ces astuces venues du passé, c’est qu’elles s’appuient sur des ingrédients simples, accessibles et souvent bien plus doux que certaines formulations modernes.

Alors, faut-il délaisser nos shampoings et soins capillaires modernes pour adopter entièrement cette méthode médiévale ? Pas nécessairement. Intégrer cette astuce de rinçage aux herbes dans sa routine capillaire peut être une excellente alternative pour apporter plus de douceur et de naturel à ses cheveux. Ce qui est sûr, c’est que l’histoire nous rappelle que nos ancêtres avaient déjà tout compris en matière de beauté.