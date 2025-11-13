Maquillage et cancer : prendre soin de soi malgré la maladie

Fabienne Ba.
Les traitements contre le cancer, tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie, ont souvent des répercussions visibles sur la peau et le visage : sécheresse, rougeurs, cicatrices, perte de sourcils ou de cils, teint terne ou modifié. Le maquillage, loin d’être un simple artifice, devient alors un véritable outil psychologique pour les patientes et patients, leur permettant de préserver leur confiance en eux dans un moment difficile.

Choisir des produits adaptés pour une peau fragilisée

La peau sensibilisée par les traitements nécessite des soins et des produits spécifiques, doux et hypoallergéniques. Il est important d’éviter les formules contenant alcool, parabènes, parfums ou autres ingrédients agressifs. Les gammes de maquillage dites « haute tolérance » ou dermo-cosmétiques sont recommandées car elles respectent la fragilité cutanée tout en offrant un bon rendu esthétique.

Techniques et gestes à privilégier

Pour un maquillage adapté, privilégier des fonds de teint fluides ou compacts pour peaux sensibles, et des correcteurs de teint pour camoufler cernes, rougeurs ou cicatrices. Les sticks correcteurs colorés (vert, jaune, corail) aident à neutraliser visuellement les imperfections selon leur teinte. Le démaquillage doit être très doux, avec des laits ou des huiles sans huiles essentielles, pour ne pas irriter davantage la peau.

La poudrerie légère fixe le maquillage sans alourdir la peau, à combiner avec des soins hydratants et apaisants. Ces étapes sont essentielles pour maintenir l’éclat du visage tout en respectant les besoins spécifiques liés aux traitements.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sabrina Perquis (@sabrinaperquis)

L’importance psychologique du maquillage pendant le cancer

Le maquillage joue un rôle bien plus large que le simple aspect esthétique. Il contribue à améliorer le moral, à maintenir une image positive de soi-même et à renforcer la motivation dans la lutte contre la maladie. Des ateliers spécialisés de socio-esthétique et de maquillage correcteur sont même proposés dans certains centres de soins ou stations thermales pour accompagner les malades.

Cette approche holistique reconnait que chaque petit geste de soin porte ses fruits dans la reconstruction physique et mentale des patients.

