« Paquets de mascara » : cette méthode simple permettrait de les éviter

Les cils qui se collent et forment de petits amas ne sont généralement pas l’effet recherché lorsqu’on veut un regard allongé et défini. Rappelons-le toutefois : en maquillage, il n’y a ni règle absolue ni « faux pas ». Si vous aimez les cils très chargés, à vous de jouer. Pour un résultat plus séparé, en revanche, quelques gestes simples peuvent faire toute la différence.

Tout commence avant même de toucher vos cils

Vous avez beau avoir trouvé votre mascara préféré, un détail peut suffire à changer complètement le résultat : la quantité de produit déposée sur la brosse. À chaque fois que vous la sortez du tube, elle est souvent beaucoup trop chargée en matière. Le réflexe à adopter ? Essuyez délicatement l’excédent sur un mouchoir propre ou sur le bord intérieur du tube avant l’application. Vous conservez ainsi suffisamment de mascara dans les picots, tout en évitant le surplus qui peut rapidement transformer vos cils en petits bouquets.

Le petit zigzag qui fait la différence

Une fois la brosse allégée, place à l’application. Positionnez-la à la base des cils, au plus près de la ligne des cils, puis remontez doucement en effectuant de petits mouvements de gauche à droite. Cette technique en zigzag aide à mieux répartir la matière et à séparer les cils. Le mascara reste davantage concentré à la racine, ce qui apporte une jolie impression de densité, tandis que les pointes restent plus légères et définies.

Deux couches, oui… mais au bon moment

Vous aimez intensifier votre regard avec plusieurs passages de mascara ? Aucun problème. Le timing peut simplement jouer sur le rendu final. Pour éviter que la matière ne s’agglutine, appliquez votre deuxième couche soit immédiatement, alors que la première est encore humide, soit une fois celle-ci complètement sèche. Le moment intermédiaire est en revanche moins idéal : lorsque le mascara commence à sécher, une nouvelle couche peut accrocher la matière et favoriser l’apparition de petits amas.

Évitez de « pomper » la brosse

Autre habitude à surveiller : faire entrer et sortir la brosse du tube à répétition pour récupérer davantage de produit. Ce mouvement fait pénétrer de l’air dans le mascara et peut contribuer à épaissir sa texture au fil du temps. Mieux vaut faire tourner doucement la brosse sur elle-même en la retirant. Et si votre mascara est ouvert depuis plus de trois mois, sa texture peut naturellement avoir évolué et devenir plus épaisse, ce qui ne facilite pas vraiment l’application.

Et si les paquets sont déjà là ?

Pas besoin de tout recommencer. Si quelques cils se sont malencontreusement regroupés, attrapez simplement une petite brosse à cils propre, type goupillon, et peignez délicatement les cils encore frais, de la racine vers les pointes. Un geste doux suffit généralement à redistribuer la matière et à retrouver un résultat plus aérien.

Essuyer la brosse, appliquer le mascara en zigzag, maîtriser le timing entre les couches… ces astuces sont particulièrement utiles si vous recherchez des cils séparés et naturellement allongés. Les fameux « paquets de mascara » ne sont toutefois pas une « faute de goût » pour autant. Certaines personnes apprécient justement cet effet très intense, graphique ou volontairement chargé. En maquillage, il n’y a pas de règle à respecter à tout prix : le meilleur résultat reste celui dans lequel vous vous sentez bien.