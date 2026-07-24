Vous avez un coup de soleil ? Voici le premier geste qui peut soulager votre peau

Conseils & astuces
Léa Michel
Photo d'illustration : Design by Magnific

Une exposition un peu trop longue au soleil et votre peau commence à rougir, chauffer ou tirailler ? Pas de panique. Même si un coup de soleil est une brûlure qu’il ne faut jamais banaliser, un geste très simple peut rapidement vous apporter un vrai soulagement. Et plus vous agissez vite, plus votre peau vous dira merci.

Le bon réflexe : rafraîchir la peau immédiatement

Lorsque la peau est échauffée par le soleil, la première chose à faire est de la refroidir. Une douche fraîche ou l’application de compresses imbibées d’eau fraîche permettent de diminuer la sensation de brûlure tout en aidant à apaiser l’inflammation. En revanche, mieux vaut oublier la glace directement sur la peau. Un froid trop intense risque d’irriter davantage cette zone déjà fragilisée. L’objectif est de rafraîchir en douceur, sans créer de choc thermique.

L’hydratation, une alliée précieuse

Une fois la peau apaisée, place à l’hydratation. Les coups de soleil assèchent l’épiderme, d’où cette sensation de peau qui tire. Une crème hydratante légère, un gel apaisant ou encore de l’aloe vera peuvent offrir une agréable sensation de confort. Privilégiez des textures fraîches et fluides plutôt que des produits très gras, qui ont tendance à retenir la chaleur au niveau de la peau.

L’aloe vera : une aide prometteuse

L’aloe vera fait partie des soins les plus populaires après une exposition au soleil. Son efficacité a d’ailleurs été étudiée par des chercheurs. Une revue scientifique publiée dans la revue Burns a analysé quatre essais cliniques réunissant 371 patients. Les résultats suggèrent que l’application locale d’aloe vera pourrait favoriser une cicatrisation plus rapide des brûlures du premier et du deuxième degré, dont font partie les coups de soleil. Les chercheurs soulignent toutefois que les données restent limitées et que des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces bénéfices.

Les gestes qui favorisent une bonne récupération

Un coup de soleil ne touche pas seulement la peau : il peut aussi contribuer à la déshydratation. Pensez donc à boire régulièrement de l’eau afin d’aider votre organisme à récupérer. Si des cloques apparaissent, laissez-les intactes. Les percer augmente le risque d’infection et peut ralentir la guérison. Enfin, protégez soigneusement les zones concernées du soleil jusqu’à leur rétablissement complet.

Dans quels cas faut-il consulter ?

La plupart des coups de soleil guérissent progressivement avec des soins adaptés. En revanche, si la brûlure est très étendue, si de grosses cloques apparaissent ou si elle s’accompagne de fièvre, de frissons ou d’un malaise, il est important de consulter rapidement un professionnel de santé.

Un coup de soleil est toujours un signal envoyé par votre peau. En adoptant rapidement les bons gestes vous favorisez son confort et sa récupération. Et pour profiter pleinement des beaux jours, la meilleure stratégie reste de prévenir les coups de soleil grâce à une protection solaire adaptée et à une exposition raisonnée.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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