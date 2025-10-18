Cheveux qui cassent ? Ce geste anti-froid validé par les pros du Nord

Fabienne Ba.
Liza Summer/Pexels

Dès que les températures chutent, les cheveux deviennent plus secs, plus cassants, et souvent plus ternes. Le froid, l’humidité, les frottements répétés contre les bonnets ou les écharpes… tout semble conspirer contre la santé capillaire. Un geste simple, validé par de nombreux professionnels de la coiffure, permet de renforcer la fibre et de limiter les dégâts.

Pourquoi l’hiver fragilise les cheveux

Le froid n’épargne pas la fibre capillaire. En hiver, plusieurs facteurs se combinent pour affaiblir les cheveux :

  • L’air sec extérieur et intérieur (chauffage) prive les cheveux de leur hydratation naturelle.
  • Les chocs thermiques (passage du chaud au froid) provoquent des micro-dilatations de la fibre qui, à la longue, l’abîment.
  • Les frottements répétés contre les vêtements ou accessoires agressent la cuticule, la couche protectrice des cheveux.
  • Et, erreur fréquente : sortir avec les cheveux encore mouillés peut provoquer de véritables cassures, la fibre étant plus vulnérable à l’humidité et au froid extrême.

Résultat : les cheveux deviennent rêches, ternes, fourchus, et se cassent au brossage.

Le geste clé à adopter : rinçage froid + huile légère

Parmi les gestes recommandés par les coiffeurs pour affronter l’hiver, un duo ressort comme à la fois efficace, économique et facile à intégrer dans sa routine : finir son shampoing par un jet d’eau froide, puis sceller l’hydratation avec une huile légère. Ce rituel simple s’appuie sur deux mécanismes :

  • Le jet d’eau froide permet de refermer les écailles de la cuticule capillaire. Quand les écailles sont bien fermées, la fibre est plus lisse, moins poreuse, et conserve mieux l’hydratation.
  • L’application d’une huile végétale sur cheveux humides forme une barrière protectrice. Cette couche empêche l’évaporation de l’eau contenue dans la fibre et limite les agressions dues au vent, au froid ou aux frottements.

Adopté régulièrement, ce duo réduit significativement la casse et aide les cheveux à rester souples et brillants malgré les conditions hivernales.

Comment intégrer ce geste dans sa routine ?

Voici comment procéder, étape par étape, pour optimiser ses soins :

  1. Laver avec douceur : utiliser un shampoing adapté à la saison, idéalement sans sulfates agressifs. L’objectif : nettoyer sans décaper.
  2. Rincer tiède, puis froid : après le rinçage classique, terminer avec un jet d’eau froide (ou fraîche) sur les longueurs. Quelques secondes suffisent. Cela resserre les écailles et prépare la fibre à recevoir un soin.
  3. Tamponner, ne pas frotter : sécher les cheveux avec une serviette douce (microfibre si possible), en les tamponnant. Éviter les gestes trop vigoureux qui abîment la cuticule.
  4. Appliquer une huile protectrice : sur cheveux humides, déposer quelques gouttes d’huile végétale légère (argan, jojoba, pépins de raisin…). Répartir sur les longueurs et les pointes, en évitant les racines. Cette étape fixe l’hydratation et crée un effet « bouclier ».
  5. Sécher à température modérée: si vous utilisez un sèche-cheveux, privilégiez une chaleur douce et gardez une bonne distance pour ne pas assécher la fibre.
  6. Protéger ses cheveux sous le bonnet : en hiver, les accessoires en laine ou en matières rugueuses peuvent favoriser la casse. On peut glisser un petit foulard en satin ou attacher ses cheveux en tresse souple pour réduire les frottements.

Et pour aller plus loin

Ce geste est efficace en soi, mais il gagne à être intégré dans une routine complète. En hiver, les experts recommandent également :

  • Des bains d’huile hebdomadaires, à laisser poser avant le shampoing, pour nourrir la fibre en profondeur.
  • Des masques hydratants, une à deux fois par semaine, pour restaurer les cheveux assoiffés.
  • Le recours aux coiffures protectrices (tresses, chignons lâches) pour éviter la friction constante avec les vêtements.
  • Et surtout, adopter une routine régulière, car les cheveux abîmés ne se réparent pas en une seule fois. La cohérence paie.

En résumé, en hiver, la casse capillaire n’est pas une fatalité. Avec un peu de rigueur et les bons gestes, on peut préserver la santé de ses cheveux malgré le froid. À tester dès le prochain shampoing !

