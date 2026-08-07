Des paillettes sur les tatouages : cette tendance beauté surprenante séduit les réseaux sociaux

Longtemps reléguées aux accessoires de fête, aux grandes occasions et aux looks de festival, les paillettes sont désormais le symbole de l’été. Elles prennent la forme d’une torture à la lisière d’une jupe ou d’une fleur de monoï sur une clavicule. Plus insolite, les personnes qui ont des tatouages dessinés pour l’éternité, en saupoudrent sur leurs encres d’origine pour décupler leur pouvoir fantaisie.

Agrémenter ses tatouages de paillettes, la nouvelle mode

Les paillettes ne sont plus des ornements qui relèvent de l’exception. Ces petits pots à peine utilisés, qui arborent seulement quelques stigmates de pinceau et dont l’état témoigne d’un faible usage, s’invitent désormais dans les mises en beauté du quotidien. Plus besoin d’attendre une fête d’envergure sous les boules à facette ou un événement mondain pour céder au plaisir de cette poudre de lumière. Ce produit cosmétique phare des années 2000 qui semble tout droit sorti de la trousse d’une Winx connaît une deuxième heure de gloire.

Si la grande Zara Larsson, papesse de l’esthétique rétro-féérique, les apprivoise sur son corps à travers des pochoirs et les fige sur sa peau à la manière d’un dessin éphémère, d’autres s’en servent pour sublimer leur tatouage permanent. Une lumineuse idée soufflée par la créatrice de contenus @paytons.makeup. Avec les années, les encres perdent en intensité et ressemblent plus à un croquis qu’à une œuvre bien délimitée. Forcément, elles subissent aussi les aléas du temps qui passe.

En application cutanée, les paillettes ravivent l’éclat de ces tatouages devenus illisibles à la manière d’une poudre magique. L’influenceuse, qui est également employée dans une célèbre enseigne de beauté, fait une démonstration, en prenant le soin de détailler chaque geste et de référencer chaque produit. D’abord, elle applique un stick fixateur pour accrocher la matière. Ensuite, elle passe dans le vif du sujet avec une palette aux reflets irisés à l’appui. Elle procède à une sorte de coloriage manuel effectué au doigt et change de teinte pour chaque partie du tatouage.

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Une façon originale de donner vie à ses tatouages décolorés

Si les paillettes se muent en tatouages scintillants et se soustraient volontiers aux traditionnels bijoux, elles permettent également de remplir ou de compléter un tatouage déjà imprimé dans la chaire. Les professionnels le disent : au bout d’un à trois ans, le tatouage peut blanchir ou s’estomper. Les paillettes, déposées comme du feutre sur une feuille de coloriage monochrome, font alors l’effet d’une potion revitalisante et réveillent les tatouages fatigués.

Dans la vidéo d’inspiration, qui fait un excellent calque pour les reproductions à la maison, la principale protagoniste comble les zones « vides » de ses tatouages en noir et blanc avec des teintes différentes pour leur apporter plus de dynamisme et de reliefs. Après ce petit assaisonnement beauté, ses tatouages de nature minimaliste prennent tout de suite une dimension plus girly et fantaisie. Finalement, les paillettes sont à l’esthétique ce que le poivre est à la cuisine : un supplément de caractère et de pep’s.

Sur les réseaux sociaux, cette nouvelle manière d’habiller les tatouages s’inscrit dans une tendance plus large : celle de la personnalisation. Les corps deviennent des supports créatifs où chaque détail compte. Un tatouage ne reste plus figé dans sa forme initiale ; il évolue au gré des envies, des saisons et des humeurs. Quelques éclats métallisés sur une fleur, une touche holographique sur une ligne fine ou un dégradé coloré sur un motif ancien suffisent à lui offrir une seconde jeunesse.

Les paillettes, les éléments indispensables de l’été

Les paillettes, que l’on considérait naïvement comme de la poudre de fée pendant le tendre âge, n’ont plus besoin d’un prétexte spécial pour justifier leur présence. Elles s’invitent bien au-delà des contours des tatouages et conjurent les règles de sobriété de la « clean girl ». Elles s’ajoutent au gloss pour un rendu plus glowy, créent des points de lumière autour du regard et s’étalent sans modération sur les bustes halés. Les paillettes sont de jolis sorts que les femmes se jettent pour gagner en estime et se sentir belles dans le miroir.

Les finis métalliques, les pigments réfléchissants et les effets scintillants envahissent les palettes de maquillage, les accessoires et désormais les mises en scène corporelles. La peau devient une toile mouvante, capable d’attraper la lumière et de raconter une histoire différente à chaque mouvement. Grâce à ces fards améliorés, l’ordinaire se pare du préfixe extra.

Les paillettes ne sont plus synonymes d’excès ou d’extravagance : elles illustrent un retour à une beauté plus expressive et moins normée.