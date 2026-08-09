Piscine : la recette anti-chlore maison à garder tout l’été

En été, on passe plus de temps dans l’eau que sur la terre ferme. On se laisse porter par le flot salé de la Méditerranée ou alors on entreprend des brasses dans les étendues d’eau chlorée. Si on se sent totalement dans notre élément lors de nos excursions aquatiques, notre peau n’est pas du même avis. Pour l’immuniser contre le chlore et profiter de vos baignades sans craindre de l’abîmer, voici une potion à glisser dans votre trousse de bain.

Le chlore, allié pour l’eau mais pas pour la peau

Au plus fort de la saison estivale, la baignade est une activité quotidienne. Cependant, avant de vous jeter à l’eau, de faire des plongeons ou d’inventer une nouvelle technique de nage, vous n’oubliez pas les gestes de premier soin. Or, si vous pensez à vous tartiner de crème solaire pour braver les UV et éviter de vous transformer en écrevisse, le soleil n’est pas le seul ennemi invisible de l’été.

Le chlore, qui agrémente l’eau des bassins et qui prend au nez à chaque arrêt prolongé sur le transat, annule tous vos efforts skincare. Il n’a pas de pitié pour les bactéries mais il n’en a pas non plus pour votre derme. Cette substance, qui a même été détournée en arme de guerre au siècle dernier, est hautement irritante, surtout quand elle est surdosée notamment dans les piscines des particuliers.

“Le chlore c’est plutôt protecteur contre les infections et les bactéries” tempère tout de même le docteur Jimmy Mohammed auprès de RTL. Cependant, s’il assainit l’eau des piscines, qui peut vite tourner sans cet ajout, il fragilise la barrière cutanée et nuit à l’efficacité du film hydrolipidique, qui sert de revêtement à la peau. Il a également pour défaut d’accélérer la déshydratation de la peau. Ce qui explique pourquoi les zones les plus fines de votre corps ont la texture du papier de verre à la fin du mois d’août malgré une bonne plâtrée de crème hydratante.

Un spray anti-chlore pour une peau protégée à toutes épreuves

Vous connaissez le dicton : “mieux vaut prévenir que guérir”. Alors au lieu de rattraper les dégâts causés par cette eau légèrement chimique, qui donne l’illusion d’avoir bu une tasse de javel à chaque plongeon raté, protégez-la intelligemment. Dans une vidéo dans l’esprit DIY, la créatrice de contenu @margolistique qui se consacre à la low-tox et au bien-être holistique, partage la recette de son spray anti-chlore.

Ce n’est pas une fiole miracle qui vous rend complètement imperméable au chlore. En revanche, c’est une création naturelle utile pour remettre votre peau à “zéro” après un bain en eau traitée. Elle présente d’ailleurs plusieurs mélanges.

Un premier avec 250 ml d’eau filtrée et 1 cuillère à café de vitamine C en poudre pour contrer le caractère oxydant du chlore

Un deuxième enrichi avec 250 ml d’infusion de camomille ou de calendula refroidies, deux plantes qui ont la réputation d’être apaisantes. Là encore complété avec 1 cuillère à café de vitamine C

Et une troisième variante qui reprend la base de la recette précédente avec, en supplément, une cuillère à soupe de gel d’aloe vera. Il favorise le maintien de la barrière cutanée grâce à ses composés hydratants et apaisants

Ce spray n’a pas la prétention de braver les méfaits du chlore sur la peau, simplement de préserver son microbiote et donc son équilibre ainsi que son glow estival. Il serait dommage d’avoir un joli teint hâlé mais une peau de parchemin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Margaux | Santé Féminine & Hormones (@margolistique)

Les autres bonnes pratiques pour limiter les effets du chlore

La créatrice de contenu, qui trouve chaque solution à ses maux dans la grande réserve de Mère Nature, recommande d’appliquer ce spray avant et après la baignade pour optimiser son efficacité. “Je secoue, je vaporise sur la peau et les cheveux avant et après la baignade, puis je rince en rentrant”, explique-t-elle pour que le grand public en fasse bon usage. Pour retirer le chlore avant qu’il n’attaque la peau, ne zappez plus la douche à température corporelle à la sortie des margelles.

Ensuite, misez sur un soin riche en actifs hydratants, comme le gel d’aloe vera ou une crème nourrissante, pour redonner à votre peau toute sa souplesse. Et pour les cheveux ? Même réflexe : un shampoing doux suivi d’un après-shampoing hydratant. Quelques minutes suffisent pour dire adieu aux résidus de chlore… et bonjour à une peau confortable et des longueurs qui gardent tout leur éclat.

Si le chlore rassure les esprits et désinfecte ces gigantesques mares où tout le monde patauge, il ne fait pas bon ménage avec la peau. Cependant, avec quelques bons alliés dans votre vanity et des réflexes préventifs, vous devriez réussir à garder une peau radieuse jusqu’à la rentrée.