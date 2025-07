Découvrez la trend beauté la plus improbable de l’été

À chaque saison, son lot de tendances beauté. Cet été 2025, Instagram et TikTok réservent cependant une surprise de taille : des tutos maquillage… réalisés directement dans l’eau ! Oui, oui. Maquillage, bronzage et baignade ne font plus bande à part. Place au « pool makeup challenge », la trend la plus improbable – et rafraîchissante – de la saison.

Un maquillage minimaliste… et les pieds dans l’eau

Tout a commencé avec quelques influenceuses beauté américaines qui, entre deux plongeons, se sont mises à poster des tutoriels express de maquillage depuis leur piscine. Le concept : s’installer dans l’eau, poser son miroir flottant ou s’asseoir sur les marches, et réaliser un maquillage complet avec des gestes précis… malgré l’humidité ambiante.

On retrouve notamment des vidéos titrées « 5-minute makeup in the pool » ou « glowy skin, wet hair, zero stress ». Le résultat : un maquillage léger, naturel, glowy (souvent centré sur le teint et les lèvres), pensé pour résister à la chaleur, à l’humidité… et parfois même à une petite éclaboussure.

Une tendance qui mêle fun et fraîcheur

Ce qui plaît ? Le côté décomplexé, spontané et drôle de la trend. Pas de ring light, pas de décor millimétré : juste du soleil, une piscine, quelques produits et un bon mascara waterproof.

Certaines créatrices de contenu poussent le jeu jusqu’à appliquer leur anticerne, highlighter ou gloss tout en discutant avec leurs abonnés les cheveux trempés, lunettes de soleil sur le nez. Un moment « real life », qui tranche avec les tutos ultra-produits habituels.

Du maquillage pensé pour l’eau

Qui dit maquillage dans l’eau, dit produits adaptés. Parmi les incontournables du #PoolMakeupChallenge :

Une base SPF teintée pour allier protection solaire et unification ;

Un mascara waterproof (sous peine d’effet panda) ;

Un blush crème pour une touche healthy rapide à estomper aux doigts ;

Un baume teinté ou un gloss à appliquer sans miroir (ou presque) ;

Un spray fixateur résistant à l’humidité pour faire tenir le tout.

Et pour les puristes, quelques marques comme Milk Makeup, Rare Beauty ou Kiko proposent déjà des formats stick et formules résistantes à l’eau parfaits pour l’exercice.

Pourquoi ça cartonne ?

Outre l’effet visuel amusant, cette tendance répond à un besoin bien réel : un maquillage rapide, naturel, qui s’adapte à la chaleur et à la vie en extérieur. En vacances, au bord d’une piscine, sur une terrasse ou au camping, personne n’a envie de passer 45 minutes devant le miroir. C’est aussi une réponse joyeuse au « clean girl aesthetic » qui domine depuis plusieurs saisons : minimalisme, fraîcheur, éclat – mais ici, en maillot de bain.

Terminons pas préciser que : rien ne vous oblige à vous maquiller. Ni en été, ni le reste de l’année. Cette tendance existe pour les personnes qui aiment le maquillage, même au bord de l’eau. Si vous préférez laisser votre peau respirer, profiter du soleil sans fond de teint ou même faire un break beauté complet, c’est tout aussi légitime. L’essentiel ? Se sentir bien. Et ça, que vous soyez maquillée, pas maquillée, ou quelque part entre les deux, ça ne regarde que vous.