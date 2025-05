Cette astuce maquillage rehausse les pommettes sans chirurgie

Dans un monde saturé d’images retouchées et de visages filtrés, il est tentant de vouloir corriger, améliorer, transformer. Pourtant, et si l’on apprenait à se regarder avec un peu plus de douceur ? Voici une astuce de maquillage pour rehausser les pommettes sans chirurgie, oui, mais aussi une occasion de rappeler que vous n’avez rien à corriger.

Le « tracing concealer » : quand le maquillage flirte avec la chirurgie… sans bistouri

Vous l’avez peut-être croisé sur TikTok ou Instagram, ce fameux « tracing concealer ». Présentée comme une technique miraculeuse pour « rehausser les pommettes » et donner un effet lift au visage, cette méthode repose sur un geste simple : utiliser l’anti-cernes non pas uniquement pour masquer, mais pour sculpter.

La recette ? Une touche d’anti-cernes sous l’œil, étirée en diagonale vers la tempe. Une autre, oblique, depuis le coin externe de la bouche jusqu’à la pommette. Un coup de pinceau pour fondre le tout, et magie : les traits paraissent plus élancés, les pommettes mises en valeur, comme par enchantement. C’est rapide, c’est facile, c’est efficace.

Une technique séduisante… qui n’est pas une obligation

Ce genre d’astuce peut être amusant à tester, c’est un peu comme essayer une nouvelle couleur de vernis. Cela peut rebooster une journée ou réveiller une envie de se chouchouter. Mais cela ne doit jamais devenir une injonction. Vous n’avez pas besoin de « rehausser » vos pommettes. Elles sont déjà là, présentes, qu’elles soient saillantes, douces, arrondies ou discrètes. Vous n’avez pas besoin de modifier votre visage pour qu’il « colle » à une tendance.

Le maquillage peut être un jeu, une façon de se faire plaisir. Il peut aussi être une forme d’expression artistique, ou un rituel de soin personnel. Mais il ne doit jamais être un masque à porter « pour correspondre ». Parce qu’un visage n’est pas une toile à remodeler, mais une histoire à aimer.

Utiliser le maquillage comme un outil de valorisation, pas de transformation

Si vous choisissez d’expérimenter le « tracing concealer », faites-le pour vous. Pas pour ressembler à une influenceuse. Pas pour « corriger » un soi-disant défaut. Et surtout, souvenez-vous : ce n’est pas une obligation. Ce n’est pas un secret beauté universel à suivre absolument. C’est une astuce, parmi mille autres. Vous pouvez aussi ne rien mettre du tout, sortir avec la peau nue et le regard franc. Et vous serez tout aussi radieuse.

Et si on arrêtait de vouloir tout « rehausser » ou « lifter » ?

Rehausser les pommettes. Agrandir les yeux. Affiner le nez. Lisser la peau. Combien de fois ces verbes se glissent dans notre vocabulaire sans même qu’on s’en aperçoive ? Comme si notre visage, au naturel, n’était jamais tout à fait assez. Et si, à la place, on décidait de se rehausser soi ?

D’augmenter son estime, sa confiance, sa douceur envers soi-même ? Car ce n’est pas votre visage qui a besoin d’être lifté : c’est souvent le regard que vous portez sur vous-même. Un regard bienveillant, indulgent. Un regard qui dit « je suis comme je suis, et ça suffit amplement« .

Alors, le « tracing concealer » pourquoi pas. Il peut sculpter en douceur, il peut illuminer, il peut donner un petit coup de pep’s. Mais ce n’est pas lui qui fera de vous une personne plus belle. Ce pouvoir-là, il est ailleurs. Il est dans la façon dont vous vous parlez à vous-même. Dans la tendresse que vous vous accordez. Dans les moments où vous vous regardez dans le miroir et que vous choisissez de ne rien changer. Votre visage n’a pas besoin d’être redessiné. Il mérite simplement d’être regardé avec amour.