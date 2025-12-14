Pour fêter le Nouvel An, ce maquillage pourrait bien être votre meilleur allié

Le maquillage des fêtes de fin d’année 2025 met à l’honneur les tons froids et métalliques, avec un grand retour du gris pailleté et argenté. Ces nuances glacées sont parfaites pour créer une paupière chargée en paillettes, idéale pour un réveillon qui brille et capte la lumière. La tendance de cette saison est d’associer ce makeup scintillant à un smokey eye profond, apportant une touche à la fois sophistiquée et audacieuse.​

Les tons froids, la grande star de la saison

Cet hiver, ce sont les nuances froides qui règnent : gris, argent, bleu glacier, et lavande givrée s’invitent sur les paupières. Les paillettes viennent réveiller ces teintes en apportant éclat et glamour. Le maquillage gris pailleté se décline aussi bien en textures fines qu’en gros morceaux lumineux, pour un effet festif sur mesure.​

Le smokey eye deep, l’intensité maîtrisée

Pour accompagner ces couleurs, le smokey eye reste un incontournable de l’élégance. Cette année, le smokey s’affirme dans ses versions les plus profondes et mordorées, jouant sur le dégradé du gris foncé vers des nuances plus lumineuses au centre de la paupière. Le tout se combine parfaitement avec des paillettes argentées appliquées sur la paupière mobile ou dans le coin interne de l’œil, pour un regard captivant.​

Conseils pour un maquillage réussi du réveillon

  • Commencez par une base ou un primer pour garantir la tenue des paillettes.
  • Appliquez un fard gris foncé ou anthracite en dégradé pour créer la profondeur.
  • Posez délicatement les paillettes argentées sur la paupière mobile ou la partie centrale.
  • Terminez par un trait d’eyeliner noir ou gris anthracite pour souligner le regard.
  • Ajoutez un mascara volumisant pour intensifier la mise en valeur des cils.​
@paulina_kurkowska NYE makeup idea 🪩🥂 (1/4) | rate this look 0-10 🥹 __________ @mesauda Bare Harmony eyeshadow palette „Deep Smokey” @Lancôme Le Stylo Waterproof 01 „Noir Intense” @lancomeofficial Hypnôse eyeshadow palette „Smokey chic” @NYX Cosmetics Polska Glitter Primer @House of Lashes yumi lashes #newyearmakeup #partymakeup #silvermakeup #lancomepoland #makeup ♬ original sound – lolayounggg

Pour ce Nouvel An 2025, osez un maquillage qui allie festif, tendance et raffinement : le gris pailleté s’impose comme la couleur phare, sublimée par un smokey eye profond et lumineux. Ce look hivernal est idéal pour celles qui veulent faire briller leur regard tout en restant élégantes et dans la tendance des tons froids qui dominent cette saison

