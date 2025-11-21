Ces calendriers de l’Avent beauté rendent décembre magique

Dès que l’automne s’installe, une nouvelle tradition s’invite dans les routines beauté : les calendriers de l’Avent. Ces coffrets, qui font monter la magie jour après jour, séduisent autant par leur promesse de découverte que par le plaisir du rituel. 24 petites attentions à ouvrir chaque matin, entre miniatures, soins iconiques et nouveautés à tester – de quoi transformer le mois de décembre en moment de bien-être quotidien.

Pourquoi succomber à la tendance ?

Un calendrier de l’Avent beauté, c’est bien plus qu’un coffret : c’est un rendez-vous quotidien avec soi-même. On y retrouve des formats miniatures, des éditions limitées, des accessoires bien-être… et cette joie simple de découvrir, chaque jour, un nouveau geste beauté.

Selon l’étude Global Health & Beauty Pulse 2025 du cabinet Criteo, 80 % des Français déclarent avoir maintenu ou augmenté leurs dépenses beauté au cours des six derniers mois, tandis que les ventes du secteur ont progressé de 15 % entre avril et mai 2025 par rapport à l’an dernier. La beauté s’affirme plus que jamais comme un espace de réconfort et de plaisir – un terrain idéal pour des expériences ludiques et sensorielles comme les calendriers de l’Avent.

Le plaisir de (se) faire plaisir

Parmi toutes les offres du marché, certains sites se distinguent par la richesse de leur sélection et la qualité des marques proposées. Pour ceux qui recherchent un calendrier de l’Avent beauté 2025 sur Notino, le site propose justement une gamme élaborée pour satisfaire tous les profils, que l’on soit fan de nouveautés ou adepte de soins iconiques. Le choix, la variété et la possibilité de trouver LE coffret qui fera plaisir à coup sûr, tout ça sans prise de tête, font de celui-ci une référence de la saison.

Conçu pour un mois de décembre sous le signe du self-care, le calendrier de l’Avent beauté coréen de Notino est notre coup de cœur. Il offre chaque jour un secret de la K-beauty. Au programme : des soins cultes pour sublimer la peau et les cheveux tout en douceur. Une idée parfaite pour (se) faire plaisir et découvrir l’univers coréen à travers 24 petites merveilles parfumées.

Tendances beauté 2025 : entre engagement et expérience

Cette année, les calendriers misent sur la qualité, la diversité et l’engagement. Les formules se font plus clean, les packagings plus responsables, et les sélections s’adressent à tous les profils : passionnés de make-up, amateurs de parfums, adeptes de soins visage ou amoureux des textures sensorielles.

Que l’on souhaite se faire plaisir ou surprendre un proche passionné de beauté, le calendrier de l’Avent beauté reste une valeur sûre. Il accompagne chaque matin d’une touche d’émotion, éveille la curiosité et fait du mois de décembre un moment à part – un temps pour soi, pour rêver, et pour savourer chaque surprise.

Parce qu’au fond, ce rituel quotidien n’est pas qu’un plaisir esthétique : c’est une manière de ralentir, de s’offrir une respiration au cœur de l’hiver et de renouer avec la magie des petits gestes. En refermant la dernière case, on garde le souvenir d’un mois d’émerveillement, d’attention à soi et de beauté partagée, un moment suspendu entre douceur, curiosité et émerveillement sincère.