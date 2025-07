Cet été, oubliez les pastels et les looks minimalistes : sur TikTok et Instagram, une esthétique intense, affirmée et délicieusement mystérieuse fait son grand retour… c’est le dark feminine. Porté par une vague de tutoriels beauté, de tenues monochromes audacieuses et d’un désir d’incarner une féminité puissante et charismatique, ce style séduit une nouvelle génération en quête d’expression de soi. Et parmi les vidéos les plus virales du moment, une créatrice en particulier a retenu l’attention : @cczuleighka, dont le tutoriel maquillage a dépassé les 421 000 vues. Décryptage et conseils pour adopter, vous aussi, ce look envoûtant.

Une esthétique qui célèbre la puissance féminine

Le style dark feminine ne date pas d’hier, mais son retour en 2025 s’accompagne d’une réinterprétation résolument moderne. Loin d’être une simple variation gothique, il met en valeur une féminité magnétique, affirmée, parfois sensuelle mais toujours élégante. Teints de porcelaine, yeux charbonneux, lèvres profondes et lignes structurées composent l’essence de cette esthétique visuelle.

À travers les réseaux sociaux, ce style devient aussi un manifeste identitaire. Il célèbre la confiance, l’indépendance, la maîtrise de soi. Fini le besoin de se fondre dans les normes pastel et discrètes : ici, on assume pleinement son aura.

Le tuto TikTok qui relance la tendance

C’est la créatrice @cczuleighka qui a récemment remis le dark feminine look sur le devant de la scène, avec une vidéo aussi captivante que simple à reproduire. En quelques minutes, elle montre comment transformer un visage naturel en une icône de soirée au regard intense, sans pour autant passer par une panoplie de produits professionnels.

@cczuleighka aka sultry, smokey eye, feminine gaze makeup hehe 🙈 ~ Makeup used: – @L’Oréal Paris infallible foundation (430 & 425) – @Hourglass Cosmetics Concealer (drift) – @SHEGLAM Blush (fine wine) – @Anastasia Beverly Hills contour – anastasia duo brow (chocolate) – anastasia cosmos eyeshadow palette – @Huda Beauty Powder (pound cake) – @ONE SIZE BEAUTY x wicked highlighter powder – @Juvia’s Place black eyeliner – Kiss Me Mascara (black) – @Rare Beauty Powder Blush (hope) – @timephoriaofficial ♬ Black Beauty – Lana Del Rey

La recette qui a conquis plus de 421K utilisateurs ? Un maquillage structuré mais fluide, à base de :

Teint travaillé mais pas figé, légèrement matifié, avec des zones de lumière précises (arcade sourcilière, haut des pommettes),

Sourcils sculptés et marqués, pour encadrer le regard,

Ombres à paupières dans des tons prune, bordeaux ou noir satiné, estompées vers l’extérieur pour un effet “œil de chat”,

Eye-liner noir ou brun foncé, légèrement flouté au ras des cils,

Mascara volumisant ou faux cils naturels,

Lèvres mates, dans des teintes sombres : rouge brique, brun chocolat, prune, voire noir cerise.

Le tout accompagné d’une mise en beauté des cheveux (souvent lâchés, lissés ou subtilement ondulés) et d’une tenue dans des matières texturées (velours, satin noir, cuir vegan).

Comment le reproduire chez vous ?

Envie de tester le look dark feminine pour une soirée d’été ? Voici un petit guide accessible :

1. Préparez votre peau

Hydratez bien et appliquez une base floutante. Choisissez un fond de teint avec une couvrance moyenne, et utilisez un correcteur pour un teint net. Fixez avec une poudre légère.

2. Sculptez sans excès

Un léger contouring dans les tons froids suffit pour accentuer les pommettes. Évitez le bronzer doré : on cherche une intensité chic, pas un effet soleil.

3. Accentuez le regard

Jouez avec des tons foncés et chauds. La clé est d’estomper les ombres avec précision pour garder un effet doux mais mystérieux. Utilisez un crayon noir ou brun à l’intérieur de la muqueuse pour intensifier.

4. Osez la bouche foncée

Un rouge à lèvres mat brun ou bordeaux est idéal. Pour plus de tenue, commencez par dessiner le contour avec un crayon et remplissez avec un rouge mat longue durée.

5. Adoptez le bon look

Robe noire asymétrique, top en satin et jupe fendue, bijoux dorés fins ou piercings délicats : le style dark feminine se joue aussi dans la silhouette.

Une tendance qui dépasse le maquillage

Le dark feminine est plus qu’un look : c’est un état d’esprit. C’est oser être vue, parler fort, marcher lentement, regarder droit devant. C’est un mélange de séduction assumée, d’assurance tranquille et de mystère entretenu. Ce retour en grâce n’est donc pas anodin. Dans un monde où la féminité est encore souvent contrainte à la douceur ou à la légèreté, cette tendance célèbre une autre facette : celle de la force silencieuse, de l’élégance affirmée, de la beauté dramatique. Et cet été, elle se porte fièrement, aussi bien lors des soirées entre amies que pour des rendez-vous qui comptent.

À contre-courant des tendances ultra-nudes, le dark feminine s’impose comme un retour au dramatique, au raffiné, à une beauté plus expressive. Et grâce à des créatrices,il devient à la portée de toutes. Plus qu’une esthétique, c’est un rappel : l’élégance peut aussi être puissante, et le mystère… terriblement séduisant.