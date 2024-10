On vous a menti depuis le début ! Voici la vraie technique pour appliquer votre mascara

Ah, le mascara… ce petit tube magique qui promet des cils longs et courbés. On en a tou.te.s un (ou plusieurs) dans notre trousse de maquillage, et on pense savoir comment l’appliquer. Depuis des années, on nous rabâche qu’il faut partir de la racine des cils et tirer jusqu’aux pointes pour un effet « wow ». Mais, il semblerait qu’on se soit tou.te.s fait berner. Merci à @ninaturelle qui a récemment dévoilé sur Instagram une technique bien différente pour appliquer son mascara afin de ne pas alourdir ses cils.

La méthode traditionnelle : une lourde erreur ?

Tout d’abord, un petit rappel sur la manière « classique » d’appliquer du mascara. On commence à la base des cils, en zigzagant légèrement, puis on étire le produit jusqu’aux pointes. Cette technique est omniprésente dans les tutoriels beauté et dans les conseils donnés par les vendeur.se.s en magasin. Mais si cette méthode semble efficace pour obtenir du volume, elle a un inconvénient majeur, notamment pour les personnes qui ont des cils qui ne tiennent pas la courbure.

Le mascara alourdit en effet les cils et, au lieu d’un effet recourbé, on finit souvent avec des cils qui tombent tristement, malgré tous nos efforts et des dizaines de couches de recourbe-cils. C’est ici que @ninaturelle intervient. Dans son Reels Instagram, elle présente une « nouvelle » méthode d’application : ne mettre du mascara que sur les pointes des cils. Cette astuce pourrait bien changer notre vie (ou du moins notre routine maquillage) !

Le concept est simple : après avoir utilisé un recourbe-cils, au lieu de charger vos cils de la racine aux pointes, appliquez uniquement du mascara sur l’extrémité de vos cils. Le but ? Alléger vos cils tout en leur donnant cet effet allongé et aérien qu’on aime tant. En ne surchargeant pas la base des cils, vous évitez qu’ils ne retombent sous le poids du mascara, et vous maintenez ainsi mieux la courbure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thin Ibri (@ninaturelle)

Pourquoi ça fonctionne ?

Cette technique a une logique implacable. Voici pourquoi ça fonctionne :

Plus de légèreté. Appliquer du mascara sur la base des cils crée du volume, mais cela peut aussi les alourdir. Les cils, surtout ceux qui ne sont pas naturellement recourbés, ont tendance à perdre leur courbure sous le poids du produit. En ne mettant que du mascara sur les pointes, vos cils restent légers et conservent mieux la courbure.

Appliquer du mascara sur la base des cils crée du volume, mais cela peut aussi les alourdir. Les cils, surtout ceux qui ne sont pas naturellement recourbés, ont tendance à perdre leur courbure sous le poids du produit. En ne mettant que du mascara sur les pointes, vos cils restent légers et conservent mieux la courbure. Un effet allongé subtil. Vous savez ce moment magique où vous appliquez du mascara et que vos cils semblent s’allonger comme par miracle ? En mettant l’accent uniquement sur les pointes, vous intensifiez cet effet d’allongement sans exagérer le volume. Résultat : un regard défini, mais pas trop chargé.

Vous savez ce moment magique où vous appliquez du mascara et que vos cils semblent s’allonger comme par miracle ? En mettant l’accent uniquement sur les pointes, vous intensifiez cet effet d’allongement sans exagérer le volume. Résultat : un regard défini, mais pas trop chargé. Un look plus naturel. Si vous faites partie des personnes qui aiment un maquillage léger et frais, cette méthode est faite pour vous. Le mascara sur les pointes donne un effet plus naturel, tout en accentuant délicatement la longueur et la définition.

La technique de @ninaturelle est particulièrement efficace pour les personnes qui ont des cils fins, droits ou qui retombent facilement. Cependant, elle peut aussi plaire à celles qui ont des cils plus épais et recourbés, mais qui cherchent un look plus naturel et léger.

Cette astuce makeup est la preuve qu’il est toujours bon de remettre en question nos habitudes beauté. Si vous avez l’impression que votre mascara ne vous rend pas justice, ou si vous êtes fatigué.e de voir vos cils perdre toute courbure une heure après l’application, pourquoi ne pas essayer cette technique ? Vos cils vous diront merci !