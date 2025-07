Cette technique coréenne promet de sublimer vos lèvres en quelques secondes

La magie de la beauté coréenne n’a pas fini de nous surprendre. Sur TikTok, des milliers de tutoriels déclinent chaque jour les dernières tendances issues de Séoul et la nouvelle obsession du moment s’appelle les “blurred lips”. Une technique toute simple pour obtenir une bouche floutée, douce et pleine… sans passer par la case injections.

Une inspiration coréenne

Inspirée par les looks minimalistes mais ultra-maîtrisés des K-beauty idols, cette astuce maquillage donne l’illusion de lèvres naturellement pigmentées, un peu “mordues”, comme après un baiser. Et le plus beau ? Elle est à la portée de toutes. Voici comment la reproduire en quatre étapes faciles.

1. Préparer les lèvres

C’est la base indispensable. Les lèvres sèches ou gercées risquent de ruiner l’effet flouté. On commence donc par exfolier en douceur avec un gommage adapté, ou simplement un peu de sucre et de miel. Ensuite, on applique un baume nourrissant. Si vous avez quelques minutes devant vous, laissez poser comme un masque pour une hydratation en profondeur. Tapotez l’excédent avant de passer à l’étape suivante.

2. Flouter le contour

Le but ici est de gommer les limites naturelles des lèvres, pour obtenir un effet “diffus”. Appliquez une petite touche de correcteur ou de fond de teint sur le contour des lèvres, à l’aide d’un pinceau ou d’une éponge. Puis estompez avec le doigt. Cela va neutraliser la pigmentation naturelle et créer une base parfaite pour le flouté.

3. Ajouter une touche de couleur au centre

Le cœur de cette technique repose sur l’application ciblée d’un produit teinté. Choisissez un baume coloré ou un lip tint hydratant dans des teintes douces mais fruitées : rouge cerise, framboise, corail ou goyave. Appliquez une petite goutte au centre des lèvres, en haut et en bas, puis fondez-la doucement vers l’extérieur avec le bout du doigt. Pas besoin de précision chirurgicale : l’effet irrégulier est justement ce qui fait le charme du rendu.

4. Ajuster au besoin

Selon l’effet désiré, vous pouvez superposer une seconde couche au centre pour un fini plus intense, ou laisser les lèvres ainsi pour un look ultra naturel. Certaines ajoutent une touche de gloss transparent au centre pour accentuer le volume, mais c’est totalement optionnel.

En quelques gestes, vous obtenez ainsi des lèvres légèrement pigmentées et délicatement floutées — parfaites pour un look sans effort. Pas de crayon, pas de retouches incessantes, juste un résultat doux et sophistiqué, dans la plus pure tradition K-beauty.