Dans le monde du maquillage, il existe deux catégories de techniques : celles qui nécessitent 30 minutes de précision… et celles qui changent tout en une minute chrono. L’astuce dont tout le monde parle en ce moment sur TikTok et Instagram fait clairement partie de la deuxième. Elle promet un regard instantanément agrandi, sans recourir à des faux-cils ou à des ombres complexes. Et bonne nouvelle : elle ne nécessite qu’un crayon, un eyeliner et un miroir.

L’astuce qui change tout ? Un crayon couleur chair sur la muqueuse

Le secret de cette illusion d’optique réside dans un geste simple mais stratégique : appliquer un crayon couleur chair ou beige clair directement sur la waterline (la muqueuse inférieure de l’œil). Ce trait discret agit comme une barrière lumineuse, donnant l’illusion d’un œil plus grand, plus ouvert, et surtout plus reposé.

C’est une méthode souvent utilisée par les maquilleurs professionnels sur les défilés ou les shootings, et aujourd’hui popularisée par les influenceuses beauté comme Meredith Duxbury ou Léna Situations. Contrairement à un trait noir qui a tendance à fermer le regard, le beige unifie sans alourdir.

Étape 2 : une touche de lumière dans le coin interne

Juste après, appliquez ce même crayon (ou un highlighter discret) sur le coin interne de l’œil. Cette mini-zone, souvent négligée, est pourtant l’une des clés d’un maquillage lumineux. Ce point de lumière capte instantanément l’attention, crée du contraste et donne de la fraîcheur au regard.

Étape 3 : structurer avec un trait d’eyeliner

C’est le moment d’encadrer le tout avec votre eyeliner habituel, en insistant légèrement sur la partie externe de l’œil. Que vous optiez pour un trait classique, un mini wing ou une version foxy eyes, l’idée est de définir la forme sans “écraser” l’effet d’ouverture créé par le crayon clair.

Astuce bonus : si vous avez les yeux ronds et que vous souhaitez les allonger, commencez votre eyeliner légèrement après le coin interne pour un effet étiré subtil.

Pourquoi ça fonctionne ?

Le contraste est au cœur de cette astuce. En éclaircissant la zone intérieure et en intensifiant les contours, vous créez une profondeur naturelle qui trompe agréablement l’œil. Résultat : votre regard paraît instantanément plus grand, plus éveillé… et comme lifté.

Cette technique fonctionne sur toutes les formes d’yeux et peut être adaptée selon votre style : avec ou sans mascara, en version nude ou plus dramatique. Et surtout, elle se réalise littéralement en une minute – le genre de hack qu’on adopte sans hésiter pour les matins pressés.

Pas besoin de filtres quand une simple astuce peut ainsi transformer votre regard en un clin d’œil. Le combo crayon beige + lumière interne + eyeliner est rapide, facile et terriblement efficace. Un petit geste qui change tout, validé par les pros et les beautistas du quotidien.