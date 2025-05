100/100 sur Yuka : pourquoi cette crème au collagène fait autant parler d’elle

Encensée par les utilisatrices, notée « excellente » sur l’application Yuka, cette crème au collagène made in France fait l’unanimité. Zoom sur un soin qui combine innovation, efficacité et naturalité.

Une crème qui fait du bien – vraiment

Dans un monde où les étiquettes s’allongent plus vite qu’une liste de résolutions en janvier, il devient difficile de savoir ce qu’on applique sur sa peau. Alors quand une crème affiche fièrement 100/100 sur Yuka, ça interpelle.

La Crème Collagène Lissante de Krème, marque française qui monte, joue la transparence et mise sur des actifs naturels pour nourrir la peau sans la brusquer. L’idée, c’est de sublimer ce que vous êtes déjà, et ça, ça change tout.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Krème | Cosmétiques Bio (@kreme_paris)

Un concentré végétal qui chouchoute la peau

Le cœur de cette crème, c’est son fameux pro-collagène végétal. Et non, il ne s’agit pas ici d’un énième ingrédient marketing. Ce collagène nouvelle génération n’est ni extrait de peaux animales ni synthétique. Il est issu d’un savant cocktail de trois céréales, transformées par un procédé biotechnologique éthique et respectueux.

Grâce à cette approche, on obtient des micro-peptides hautement assimilables, capables de booster naturellement la production de collagène de la peau. Et si vous vous demandez pourquoi c’est intéressant, la réponse est simple : avec le temps, notre peau produit naturellement moins de collagène (oui, même quand on boit beaucoup d’eau et qu’on dort bien). Ce soin stimule ce mécanisme interne sans l’agresser.

Une formule qui respire la douceur

La Crème Collagène Lissante de Krème combine aussi plusieurs ingrédients ultra bien pensés :

Filtrat de ferments probiotiques : pour renforcer l’hydratation et chouchouter la barrière cutanée.

Probiotiques apaisants : parfaits pour calmer les peaux sujettes aux rougeurs ou aux petits tracas du quotidien.

Beurre de prune : onctueux, riche, nourrissant, il donne un coup de boost à l’élasticité et à l’éclat de la peau, tout en laissant un fini non gras.

Le tout dans une texture soyeuse, fine et sans effet masque. Pas de silicones, pas de perturbateurs endocriniens, pas de fausses promesses. Juste un soin qui respecte votre peau, votre rythme de vie et votre individualité.

Des résultats concrets – et visibles

Krème ne se contente pas de beaux discours. Des tests cliniques indépendants ont été réalisés pour évaluer les bienfaits de la Crème Collagène Lissante. Les résultats sont plus qu’encourageants : une amélioration de la fermeté de 25 % selon les mesures instrumentales.

Au-delà des chiffres, ce sont surtout les retours des utilisatrices qui font mouche. Elles parlent d’un teint plus lumineux, d’une peau confortable toute la journée, et d’une routine qui donne envie de se regarder avec bienveillance.

Un trophée bien mérité (et éthique)

Primée aux Victoires de la Beauté 2023-2024, la Crème Collagène Lissante de Krème n’a pas volé sa reconnaissance. Ce prix est attribué après des tests en conditions réelles, à l’aveugle, par un panel de consommatrices. Pas de favoritisme, juste des ressentis honnêtes.

Ajoutez à cela un packaging éco-conçu, une fabrication 100 % française, et une formulation certifiée bio et hypoallergénique, et vous comprenez pourquoi cette crème se distingue autant sur les étagères que dans les cœurs.

Pourquoi tout le monde en parle (et l’adopte)

Ce n’est pas un hasard si la Crème Collagène Lissante de Krème fait le tour des réseaux sociaux. Les influenceuses skincare, les pros de la cosmétique, mais aussi les utilisatrices partagent leur enthousiasme, souvent accompagné de photos avant/après, de tutos, ou de témoignages sans filtre.

Parce que cette crème, c’est plus qu’un soin. C’est un choix de consommation éclairé, une envie de se faire du bien sans se trahir. Elle prône un soin quotidien basé sur le confort, la santé de la peau, et surtout, le plaisir de se sentir alignée avec ses valeurs.

Avec sa composition irréprochable, son efficacité prouvée, et son approche résolument positive, la Crème Collagène Lissante de Krème crée un nouveau standard : celui d’un soin clean qui vous accompagne au quotidien, peu importe votre âge ou votre type de peau. Ce 100/100 sur Yuka, ce n’est pas juste un score. C’est le reflet d’une cosmétique qui fait du bien.